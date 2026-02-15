動起來！小年夜旺運必看 哪些生肖拜年最能帶來福氣？

小年夜是新春福氣的起點，透過拜年社交，不僅能傳遞祝福，也能藉由人氣的流動為自己招來更多好運！今年，這幾個生肖特別適合在小年夜積極拜年，福氣越聚越旺，有助於轉好運。無論你是I人還是E人，過年期間都動起來吧，跟著科技紫微網一起迎接旺運新年！

生肖虎

2026年有三合吉星加持，你過去累積的人脈，會在今年陸續發揮效果。職場上適合主動協調、串聯資源，在團隊與親友間都能扮演關鍵推手。

過年期間多出門拜年、參加聚會，很容易因一句話、一個介紹，就遇到能幫你打開新局的貴人。唯一要注意的是，順風時記得收斂鋒芒、保持謙虛，才能讓好人緣長長久久。

生肖羊

六合星照耀，2026年的你自帶溫柔和氣場，在親友間特別受歡迎。家庭聚會裡，你是潤滑氣氛、照顧大家感受的關鍵角色，也因此更容易得到長輩疼愛、同輩信任。

小年夜、春節期間多陪家人聊天敘舊，或主動關心許久未聯絡的朋友，都能為你打開新一波的貴人運與合作機緣，讓感情與人脈一起升溫。

生肖狗

2026年肖狗者三合貴氣濃厚，特別適合在群體中發光發熱。你在團隊、家族或同學會裡，都容易因可靠、講義氣而被大家信賴，重要任務與好機會自然找上你。

過年走春時，多參與團體活動、家族聚餐或同學聚會，愈是願意分享與協助別人，就愈能把他人的掌聲與支持，轉化為自己的好口碑與後續資源。記得把功勞與喜悅一起分享，福氣會加倍回流到你身上。

旺運招貴人小技巧

給內向型 I 人：

．先準備幾句簡單又溫暖的拜年金句，減少臨場緊張。

．帶些小伴手禮、親手寫的春聯或小卡片，用行動代替長篇寒暄，一樣超加分。

給外向型 E 人：

．適度「讓別人說」，多聽、多誇、多肯定，比單純講笑話更能拉近距離。

．聚會中記得幫較害羞的親友拉入話題，你會成為真正受歡迎的潤滑劑，也順便為自己種下貴人緣。

小年夜是新年福氣的起點，用你的真心和性格優勢打開好人緣之門吧！2026年不僅讓你在聚會中大放異彩，也為未來的運勢加分！

