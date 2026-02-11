快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，高溫的飲食習慣可能暗藏健康陷阱，長期下來恐大幅提升罹患食道癌的風險。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，高溫的飲食習慣可能暗藏健康陷阱，長期下來恐大幅提升罹患食道癌的風險。圖／台中慈濟醫院提供

春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣，可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險。

翁任康醫師表示，食道癌是沉默殺手，早期症狀並不明顯，一旦發現常已進入中晚期，治療難度高。他說根據臨床觀察，台灣食道癌死亡率居高不下，其中一個重要的致病因子，正是眾人普遍喜愛「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食文化。特別是寒冷冬季或春節圍爐時，習慣搭配滾燙的火鍋料或熱湯，很多人只吹個一兩口氣就吃喝，可能直接灼傷食道黏膜。

翁任康表示，食道是連接咽喉與胃的通道，食道黏膜脆弱且敏感，能承受的溫度有限。當吃下溫度超過65度的食物或飲品時，黏膜細胞就會受到「熱傷害」。雖然黏膜有強大的自我修復能力，但如果是經常、反覆灼傷，例如每天喝超過65度的熱湯、熱茶，或習慣直接吃剛從火鍋撈起的食材，食道黏膜就會處於不斷傷害、修復、再傷害」的過程而慢性發炎。

翁任康說，長期發炎反應會導致黏膜細胞發生異變，增加癌前病變的機率，最終可能發展台灣最常見的食道鱗狀細胞癌。他強調，許多國際研究已證實，高溫飲品與食道癌間存在明確的相關性。特別是大年大節，一家人圍著火鍋邊煮邊吃，食物溫度常被忽略，許多人從湯鍋舀起熱湯或夾起火鍋料就直接吃下肚，食道就因此處於高風險。

他提醒，煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。火鍋湯底雖然美味，但反覆熬煮後鈉含量會增高，建議適量並在湯品略微放涼後再品嘗，兼顧健康與美味。

台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，高溫的飲食習慣可能暗藏健康陷阱，長期下來恐大幅提升罹患食道癌的風險。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，高溫的飲食習慣可能暗藏健康陷阱，長期下來恐大幅提升罹患食道癌的風險。圖／台中慈濟醫院提供

農曆過年 春節 馬年 食道癌 火鍋
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化政界三大母雞同台 彰化家扶新春圍爐暖意十足

佛祖請吃飯席開131桌 台南左鎮噶瑪噶居寺邀山區弱勢齊圍爐

千人圍爐迎新年 福添福基金會17年不間斷為弱勢添福送暖

台電關懷長者公益活動 澎湖獨老提前圍爐過好年

相關新聞

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習...

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

再過幾天就要迎接農曆新年，不少民眾已展開家中清潔工作，今天是民俗的「送神日」，依慣裡除了清潔神明廳之外，也會開始整理家裡...

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

農曆新年腳步近，不少民眾開始關心來年的運勢與開運布局。命理師詹惟中分享對2026年丙午馬年的觀察，指出2026年可稱為「帶兩把火」的一年，提醒大家在新的一年裡凡事宜和不宜躁，特別要留意與「火」相關的象徵與影響。

春節永安漁港、埔心牧場估現人潮 替代路線、停車快看

今年春節連假期間自2月14日至2月22日為期9天，許多民眾已做好返鄉及出遊行程，楊梅警分局為紓解春節期間各傳統市場、大型...

春節9天連假屏東警預估南下高峰初一、初二 北返車潮初四、初五

春節將屆今年9天連假，屏東縣警察局交通隊預估針對縣內易壅塞路段、觀光熱點及大型活動會場，規畫交通疏導崗位並部署交通快速疏...

春節要來了！農業部協調供應農漁會新鈔兌換

農曆春節將屆，農業部表示，已要求各農業金融機構應維持自動櫃員機（ATM）服務不中斷，並加強金融詐騙防制及安全維護工作，確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。