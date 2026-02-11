快訊

春節永安漁港、埔心牧場估現人潮 替代路線、停車快看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
春節將至，楊梅警方已於轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供
春節將至，楊梅警方已於轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供

今年春節連假期間自2月14日至2月22日為期9天，許多民眾已做好返鄉及出遊行程，楊梅警分局為紓解春節期間各傳統市場、大型賣場採購年貨及重要旅遊景點與鄉親廟宇進香等交通秩序，加強各人潮重點地區交通疏導管制；另整理相關替代道路，可多利用避開易壅塞路段。

春節連續假期預計自2月14至15日中午開始將陸續出現返鄉車潮，楊梅警方已於轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導，亦提醒長程的民眾可多利用台61線及台15線往返；短程的民眾亦可利用台1線及台31線往返，避開國道1號易壅塞的新竹路段。

警方表示，過年期間民眾前往永安漁港或埔心牧場等旅遊景點車潮眾多擁擠，呼籲到永安漁港旅遊民眾北上可由台61線、台15線左轉中山西路三段前往、南下則由台61線、台15線右轉中山西路三段前往漁港南岸停車場，如南岸停車場容量達八成時，警方將管制車輛進入並引導車輛前往北岸停車場及台61線高架下方停車場（台61線平面道路與濱海路永安段455巷口旁）；埔心牧場北上遊客可由台1線中山北路二段左轉梅獅路一段左轉接幼獅路一段、南下可由台1線平鎮區陸橋南路右轉幼獅路一段。

楊梅分局表示，春節期間民眾如搭乘大眾運輸亦享有優惠，民眾可多搭乘大眾運輸既省錢又便利；自行駕車短程移動的民眾可多利用平面道路，並收聽警察廣播電台等廣播媒體，亦可利用1968等APP程式或分局臉書粉專掌握即時路況，避開壅塞路段。

