過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

農曆新年腳步近，不少民眾開始關心來年的運勢與開運布局。命理師詹惟中分享對2026年丙午馬年的觀察，指出2026年可稱為「帶兩把火」的一年，提醒大家在新的一年裡凡事宜和不宜躁，特別要留意與「火」相關的象徵與影響。

詹惟中在臉書粉專「詹惟中 就是愛算命」表示，丙午年天干地支皆帶火氣，因此整體能量偏旺，形容為「帶兩把火」。他提醒，生活中切忌動不動就發火，對人態度不要帶有火氣，否則容易讓人際關係緊張、影響運勢。此外，居家安全也要特別注意與火有關的隱憂，例如：用火用電安全等問題，都不可輕忽。

由此延伸，在顏色使用上也可多加留意。詹惟中指出，紅色屬火，2026年火氣本就偏旺，因此紅色雖非完全不能使用，但建議不要過度或頻繁使用，以免在無形中加重情緒上的浮躁與壓力。他強調，這僅是建議與分析，民眾不必過度緊張，而是當作一種提醒。

他進一步提到，「和氣生財、柔情似水」將是2026年的重要關鍵概念。從五行角度來看，水能剋火，因此在火氣旺盛之年，更要學會以柔克剛，用冷靜與包容化解衝突。

至於開運顏色，詹惟中建議2026年可多運用四種顏色。首先是黑色，黑代表水，象徵穩如泰山、藏風聚氣，有助穩定能量；其次是綠色，象徵綠樹生機、蓬勃發展，也代表貴人相助；再來是白色，代表清淨通透、運勢清明；最後則是黃色，象徵財氣傍身、福運加持。

不少人或許會好奇，為何開運色中沒有象徵喜氣的紅色？詹惟中解釋，正因紅色屬火，而馬年本就火旺，「宜潤不宜躁」，過於強烈的火氣反而可能不合時宜。無論是情緒上的火爆，還是居家環境中與火相關的風險，都需要特別留心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。