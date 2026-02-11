快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

聯合新聞網／ 綜合報導
過年示意圖。圖/AI生成
過年示意圖。圖/AI生成

農曆新年腳步近，不少民眾開始關心來年的運勢與開運布局。命理師詹惟中分享對2026年丙午馬年的觀察，指出2026年可稱為「帶兩把火」的一年，提醒大家在新的一年裡凡事宜和不宜躁，特別要留意與「火」相關的象徵與影響。

詹惟中在臉書粉專「詹惟中 就是愛算命」表示，丙午年天干地支皆帶火氣，因此整體能量偏旺，形容為「帶兩把火」。他提醒，生活中切忌動不動就發火，對人態度不要帶有火氣，否則容易讓人際關係緊張、影響運勢。此外，居家安全也要特別注意與火有關的隱憂，例如：用火用電安全等問題，都不可輕忽。

由此延伸，在顏色使用上也可多加留意。詹惟中指出，紅色屬火，2026年火氣本就偏旺，因此紅色雖非完全不能使用，但建議不要過度或頻繁使用，以免在無形中加重情緒上的浮躁與壓力。他強調，這僅是建議與分析，民眾不必過度緊張，而是當作一種提醒。

他進一步提到，「和氣生財、柔情似水」將是2026年的重要關鍵概念。從五行角度來看，水能剋火，因此在火氣旺盛之年，更要學會以柔克剛，用冷靜與包容化解衝突。

至於開運顏色，詹惟中建議2026年可多運用四種顏色。首先是黑色，黑代表水，象徵穩如泰山、藏風聚氣，有助穩定能量；其次是綠色，象徵綠樹生機、蓬勃發展，也代表貴人相助；再來是白色，代表清淨通透、運勢清明；最後則是黃色，象徵財氣傍身、福運加持。

不少人或許會好奇，為何開運色中沒有象徵喜氣的紅色？詹惟中解釋，正因紅色屬火，而馬年本就火旺，「宜潤不宜躁」，過於強烈的火氣反而可能不合時宜。無論是情緒上的火爆，還是居家環境中與火相關的風險，都需要特別留心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

每天陪伴vs.過年20萬紅包 爸媽想要哪種孩子？答案一面倒

春聯有「馬」恐好事多磨 詹惟中曝3禁忌：貼錯尷尬又漏氣

閒雲野鶴愛自由！「三星座」超佛人生…射手四海為家、這土象上榜

相關新聞

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習...

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

再過幾天就要迎接農曆新年，不少民眾已展開家中清潔工作，今天是民俗的「送神日」，依慣裡除了清潔神明廳之外，也會開始整理家裡...

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

農曆新年腳步近，不少民眾開始關心來年的運勢與開運布局。命理師詹惟中分享對2026年丙午馬年的觀察，指出2026年可稱為「帶兩把火」的一年，提醒大家在新的一年裡凡事宜和不宜躁，特別要留意與「火」相關的象徵與影響。

春節永安漁港、埔心牧場估現人潮 替代路線、停車快看

今年春節連假期間自2月14日至2月22日為期9天，許多民眾已做好返鄉及出遊行程，楊梅警分局為紓解春節期間各傳統市場、大型...

春節9天連假屏東警預估南下高峰初一、初二 北返車潮初四、初五

春節將屆今年9天連假，屏東縣警察局交通隊預估針對縣內易壅塞路段、觀光熱點及大型活動會場，規畫交通疏導崗位並部署交通快速疏...

春節要來了！農業部協調供應農漁會新鈔兌換

農曆春節將屆，農業部表示，已要求各農業金融機構應維持自動櫃員機（ATM）服務不中斷，並加強金融詐騙防制及安全維護工作，確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。