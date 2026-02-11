春節9天連假屏東警預估南下高峰初一、初二 北返車潮初四、初五

春節將屆今年9天連假，屏東縣警察局交通隊預估針對縣內易壅塞路段、觀光熱點及大型活動會場，規畫交通疏導崗位並部署交通快速疏導部隊，結合預警機制與智慧交通控制，根據車流監測與大數據分析，今年南下車流高峰集中在大年初一17日、初二18日上午。北上返程車程從初四20日、初五21日中午過後湧現。

交通隊指出，因應春節連假往返恆春半島及台東龐大車流，導入科技警政，創建「2026 春節屏安行」專屬交通資訊網頁，整合屏鵝公路（台 1 線、台 26 線）即時路況預警、調撥車道管制動態及替代道路視覺化導引，民眾僅需掃描QR Code 即可掌握最新路況。網頁串聯 Google Maps 提供觀光景點及大型活動停車場「一鍵導航」服務。

交通隊表示，針對屏鵝公路（台1線、台17線、台26線）等要道，警察局建構「標準化預警及上崗控燈機制」，掌握旅遊住房率、天候與活動資訊；當南下（台1、台17線）每小時達2700輛，或北上（台9、台26線）達1600輛，立即啟動通報與手動控燈，提前把壅塞風險壓在萌芽階段。

交通隊指出，依據歷年連假車流監測與大數據分析，南下車流高峰預估集中在初一17日及初二18日上午8時至12時；北上返程車潮則初四20日下午1時起湧現，初五21日下午1時到3時仍為高峰。

交通疏導部分，交通隊指出，啟動智慧號誌交控系統，員警現場指揮，配合調撥車道管制：2月17日、18日上午在台1線水底寮至內獅路段實施南下調撥；2月20日、21日中午過後於台1線楓港至枋山路段實施北上調撥，提升道路通行效率與降低回堵。

春節期間，屏東縣府舉辦熱帶農業博覽會、屏東燈節及各地年街市集周邊，部署專責警力交通管制與行人引導。墾丁大街在2月17日至21日（初一至初五）每晚6時至10時採「人車分流」，規畫行人徒步區，車輛請改道大灣路。

交通隊指出，事故應變採「預置人力、聯合作業」，重點路段派出所預先配置專責警力與清掃工具，與公路局人員協同進駐待命，第一時間排除障礙、引導分流，降低二次事故風險。連假期間將加強重大違規取締，嚴查酒駕、疲勞駕駛及危險駕駛，做到「絕無執法假期」。