今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

再過幾天就要迎接農曆新年，不少民眾已展開家中清潔工作，今天是民俗的「送神日」，依慣裡除了清潔神明廳之外，也會開始整理家裡，但也有民眾好奇，舊的春聯是否要在大掃除時，一起撕掉，貼上新的？命理師楊登嵙說，撕舊春聯跟貼新春聯最好、最旺的時間是「除夕」的上午6時至中午12時，此時陽氣最強，也有「除舊布新」之意。

命理師楊登嵙說，在宋代人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀。又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。

楊登嵙解釋，春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。

楊登嵙提醒，今天是國曆2026年2月11日、農曆12月24日是「送神日」，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2月16日、農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯。

他說，貼春聯的時間最好是除夕早上6時到中午12時之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來，撕破，表示「除舊布新」的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最佳最旺。

