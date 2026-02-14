快訊

馬年奔騰！點光明燈、安太歲最佳時間曝…線上點燈也OK

旺好運／ 文／楊登嵙
安太歲、點光明燈示意圖。圖／AI生成
「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意，常見於佛教、道教的廟宇中；在歐美也看得到類似「光明燈」的祈福蠟燭座，主要是在天主教和正教會的教堂中，讓信眾可以自由點燃，代表自己對耶穌基督或天主的信仰可以照亮世上其他人，並且祈求上帝的祝福。藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。農曆春節過年時，與家人一起到廟裡「點燈」祈福、安太歲，在新的一年有神光照亮你，幫你驅趕身上的穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運！

寺廟一般都會在農曆11月開放信眾登記點燈， 艋舺龍山寺每年都會擠滿民眾排隊點燈，新曆2025年12月8日開放網路報名，2025年12月15日開放現場報名，往往是現場民眾大排長龍，民眾為了要搶拿號碼牌，拿板凳卡位占據馬路。本來寬廣的雙線道，變成單線道，行經駕駛要會車根本過不去，信徒提早一個月前就熬夜排隊一整晚，人潮「溢到馬路」，可見信眾點光明燈的需求和期待。

安太歲最佳的時間為農曆12月24日至正月15日前，春節點「光明燈」及「平安燈」一般選擇在農曆正月初九日〔八日深夜子時〕；不過並未限定在春節時間點燈，其他特定時間也可請廟宇安排；通常寺廟會準備清茶、四果、紅圓、麵線、財帛等供奉敬上，當然一般時間也可以點。

安光明燈當天在廟堂有儀式，當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜。廟堂的神職人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。並將您的功德金寫入文疏，呈上天以邀福祉。點光明燈只要寫姓名、出生年月日、地址，可以不必寫時辰八字，不知自己時辰八字的人也可以點光明燈，即用姓名、住址，受惠的程度同樣其量。

光明燈運用現代科技，進步到用手機或電腦就可以網路線上點燈，瞬間尋燈，讓每一位想要點燈祈福的民眾，可以依據不同的願望(光明燈、太歲燈、財神燈、文昌燈、姻緣燈、藥師燈、祈子燈)，用最安全、快速的方式點燈，也可以隨時查詢點燈狀況，不用大排長龍、舟車勞頓，尤其是遠在國外的善男信女。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 安太歲 生肖

馬年奔騰！點光明燈、安太歲最佳時間曝…線上點燈也OK

