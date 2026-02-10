春節要來了！農業部協調供應農漁會新鈔兌換

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，為便利農漁民兌換新鈔，已函請財政部協調台灣銀行、合作金庫銀行及台灣土地銀行等行庫充分供應農漁會信用部新鈔券。圖／聯合報系資料照片
農曆春節將屆，農業部表示，已要求各農業金融機構應維持自動櫃員機（ATM）服務不中斷，並加強金融詐騙防制及安全維護工作，確保農業金融服務品質。另為便利農漁民兌換新鈔，農業部已函請財政部協調台灣銀行、合作金庫銀行及台灣土地銀行等行庫充分供應農漁會信用部新鈔券。

農業金融署表示，今年春節連續假期自2月14日至2月22日，為因應民眾於假期間資金提領及轉帳的需求，全國農業金庫及農漁會信用部金融卡跨行轉帳及提款限額一律按日曆日計算，並指派專人監控ATM服務狀況，增加補鈔次數。

此外，農金署及全國農業金庫亦將派員至各縣市，抽測各農漁會信用部ATM是否供應充足的現金、有無標示ATM專線聯絡電話及緊急電話有無專人接聽等運作情形，以確保連續假期ATM運作順暢。

農金署表示，全國農業金庫及農漁會信用部已加強對異常帳戶的管理，並落實執行警示帳戶聯防機制作業處理程序；另於客戶臨櫃辦理匯款或轉帳交易時，主動關懷詢問客戶匯款或轉帳的對象及用途，以積極預防客戶受騙，如發現客戶有疑似受騙情形者，將積極提醒或勸阻客戶，必要時通知警察機關協助處理。

農曆過年 春節 馬年
