過年奧萬大賞櫻、登合歡山走春 天池山莊不打烊

中央社／ 南投縣10日電
南投林保分署今天表示，奧萬大、合歡山16日除夕休園，15日小年夜、16日暫停住宿服務，17日大年初一開園。圖為南投縣仁愛鄉奧萬大紅頭山雀。（陳科綬提供）中央社

南投林保分署今天表示，奧萬大合歡山16日除夕休園，15日小年夜、16日暫停住宿服務，17日大年初一開園，歡迎春節到奧萬大、合歡山走春；天池山莊春節期間正常營運不休息。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，農曆春節期間將逢奧萬大國家森林遊樂區櫻花盛開，目前山櫻花陸續綻放、霧社櫻花結苞累累，這段時間人潮不比賞楓季節擁擠，春遊奧萬大可獲更舒適遊憩體驗，今年春節期間奧萬大園區還有各項活動。

14日至22日春節連假，南投林保分署表示，為維護奧萬大、合歡山國家森林遊樂區遊憩品質，15日小年夜、16日除夕暫停住宿，除夕當天休園執行清潔，17日大年初一開園迎新春，歡迎遊客春節到奧萬大、合歡山走春、觀鳥、賞櫻花；另外，能高越嶺國家步道1月1日重新開放，天池山莊春節不打烊，正常提供住宿及餐點。

另外，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，春節連假逢櫻花季，估將湧現大量車潮，日管處整備完善停車空間並攜手警政、公路等單位實施多項交通疏導措施，若潭區人潮過多，推薦轉個彎造訪精選景區，包含信義鄉雙龍七彩吊橋園區、集集、水里、車埕遊憩區、頭社活盆地、埔里虎頭山及地理中心碑。

農曆過年 春節 馬年 合歡山 櫻花季 奧萬大 森林遊樂區
