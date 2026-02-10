丙午馬年迎新春 緣道觀音廟祈福、賞櫻、藝術展齊登場

迎接2026丙午馬年農曆新春，緣道觀音廟於大年初一至初六推出為期6天的新春祈福系列活動，結合傳統禮佛參拜、平安福與聖財金祈求、賞櫻美景、廟會市集及秘境藝術展，打造融合信仰、自然與藝術的新春走春行程，邀請民眾闔家同遊，在觀音慈光庇佑下迎接新年好運。

春節走春至廟宇祈福，是國人重要的過年習俗。緣道觀音廟表示，新春期間開放信眾禮佛參拜、上頭香與點燈祈福，並同步推出深受信眾喜愛的「吉祥如意平安福」與「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，讓民眾為自己與親友祈願來年平安順遂、事業順利與財運亨通。

其中，「觀音送福」聖財金為去年新推出的祈福項目，廟方指出，不少求得的信眾陸續回廟還願、分享生活中的好事發生，深受民眾關注。活動期間，民眾只要擲出1個聖筊，即可獲得以「事事如意、事事圓滿」紅包袋盛裝的開運錢母，內含1枚5元與6枚1元硬幣，象徵易經「一六共宗」原理，祈求財運興旺。農曆春節期間更推出加碼版本，每份紅包袋內皆隨機附上一尊觀音或菩薩送福語，提醒民眾將佛法智慧融入日常生活，迎來吉星高照的新一年。

此外，緣道觀音廟也特別於大年初一晚間5點，在園區內「淡水・千手千眼觀世音菩薩」聖地，舉辦一場限定的「觀音送福」聖財金活動，邀請騎龍觀音、文殊菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩及佛乘宗第一代祖師妙空祖師菩薩共同送福，成為新春期間別具特色的祈福亮點。

新春期間同步推出的「吉祥如意平安福」，為緣道觀音廟獨有祈福物，今年特別結合年度設計主題，推出跨年限定金色款，以及珠光紫、珠光綠等年度特別色。平安福正面鑄印象徵觀音慈悲庇佑的「觀音力」字樣，內藏宗師祈福墨寶或祈福物件，民眾只要誠心擲出三個聖筊，即可將平安福迎回家中，祈願新年財運、健康與事業皆能吉祥如意。

除了祈福活動，新春期間園區也迎來櫻花盛開季節。廟方表示，園區內山櫻、八重櫻與吉野櫻接力綻放，粉色花海與仿唐建築相互映襯，成為北台灣少見的賞櫻秘境，吸引不少民眾駐足拍照、打卡留念。園區中矗立的「淡水・千手千眼觀世音菩薩」鋼製聖像，亦是金氏世界紀錄認證的全球最大鋼製觀音雕塑，成為結合信仰與地景的重要地標。

藝術展覽方面，緣道觀音廟每年新春規劃的秘境藝術展，今年以「TOTEM CODE｜圖騰．宇宙能量編碼」為主題，結合圖騰能量藝術、古文明符號、現代科學與VR、AI科技，透過平面繪畫、雕塑、影音與互動裝置，打造一場跨越感官的藝術體驗。展覽並邀請多位當代藝術家聯合展出，作品融合精神深度與當代美學，讓民眾在祈福、賞櫻之餘，也能感受藝術所帶來的心靈沉澱。