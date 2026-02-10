桃園年貨大街中壢場開賣 滿2千就抽iPhone17喜迎馬年

桃園市政府今年春節於桃園藝文廣場及中壢銀河廣場2處規畫年貨大街，集結年節美食、南北貨、伴手禮及各式年貨商品，提供民眾便利的一站式採買空間，同時精選多座最具特色的公有市場，推出限量年味福袋。中壢場今在中壢銀河廣場開幕，揭下賀新年的卷軸「豐盛春節禮」後，和桃園正式形成南北雙主場。

「2026桃園年貨大街」中壢場今上午在銀河廣場正式揭幕。桃園市議會議長邱奕勝、經發局長張誠、農業局長陳冠義等多位局處首長及民意代表到場替攤販打氣捧場，鼓勵大家買年貨來桃園，中壢場有優質禮品任民眾選購；現場紅燈籠高掛、財神送吉，年味滿滿，一早就湧入許多人潮。

桃園場6日在桃園區藝文廣場開張後，已經掀起一波採買年貨的熱潮，桃園市政府祭出消費滿2千元可摸彩抽iPhone17手機，消費滿1千元可玩扭蛋一次，可獲得折疊拉桿購物車等好康獎項，截至昨日為止已被「扭」走37台折疊拉桿購物車；今現場還有高麗菜大方送，掀起民眾瘋搶。

桃園市政府表示，今年特別串聯全市14座公有傳統市場，匯集各市場特色，推出13款限量「年味福袋」，精選「桃園上好攤」及經濟部「樂活名攤」星等攤商商品，年味福袋每套商品價值約800元，可於線上平台以半價399元限量販售，民眾可依喜好選購心儀市場的特色商品，完成下單後再回到市場兌換。