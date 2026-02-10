春節雪隧易塞「勿當路隊長」 未依速限最高罰6000元

快訊

中央社／ 台北10日電

去年春節通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9600次，約占3%。高公局今天提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，依規定可處3000至6000元罰鍰。

今年春節連假自2月14日至22日共9天，交通部高速公路局發布新聞稿表示，春節連假國道收費採單一費率收費，其中2月17日至22日凌晨0至5時暫停收費，國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

國道5號雪山隧道因連假期間車流量大且隧道內禁止變換車道，若出現慢速車，就容易造成塞車，還會讓整體通行效率大幅下降。

高公局表示，雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於每小時70公里，且與前車間距大於100公尺小型車（大客車間距為大於150公尺）進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛。

高公局在國5雪山隧道北向26至27k、20至21k及18至19k內外車道共6處設置慢速車示警系統，根據統計，114年通過雪山隧道北向車流量約1125萬輛次，慢速車示警約23.4萬次，約占2.1%。

高公局以114年春節假期為例，通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9600次，約佔3.0%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，已影響國5通行效率。

高公局表示，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒，而非用於執法，但國道公路警察局在雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。

高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依道路交通管理處罰條例第33條，處新台幣3000至6000元罰鍰，呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。

農曆過年 春節 馬年 雪隧 高公局 國道
整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

今年的農曆春節假期長達9天（2/14～2/22），家家戶戶早已開始大掃除，清出來的成堆垃圾，還有春節期間年菜的廚餘整怎麼丟？「聯合新聞網」整理全台春節期間垃圾清運、廚餘回收、資源回收、大型廢棄物等收運時間，哪幾天停收？何時恢復清運？民眾可留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。 提醒大家要特別注意的是，「除夕」（2/16）這天多數縣市傍晚6點前就收工，初一到初三（2/17~2/19）這三天幾乎全台都會停止沿街垃圾收運，部分縣市會開放「定時定點」收運站。初四（2/20）大多數縣市都會恢復收運，部分地區則至初五才會恢復清運，而初六（2/22）恰逢周日例假日，全台多地又是停收，記得把握初四、初五兩天清空家中累積垃圾量。

每天陪伴vs.過年20萬紅包 爸媽想要哪種孩子？答案一面倒

農曆春節將近，不少人陸續返鄉過年。對此，一名網友好奇，一種每天陪爸媽吃飯，但紅包金額少；一種一年回家不到5次，過年卻能包20萬紅包，爸媽會比較喜歡哪一種小孩...

Apple TV農曆新年強片優惠開跑 Apple Music新春歌單同步登場

迎接農曆新年，Apple TV與Apple Music同步推出馬年新春限定娛樂內容與優惠活動，從年度話題強片到應景新年歌...

影／春節連假將屆 苗栗彙整全縣「食宿遊購行」旅遊亮點推出全攻略

春節連假將至，苗栗縣政府彙整全縣「食、宿、遊、購、行」的旅遊亮點，上午在縣府大廳舉辦「2026春遊苗栗全攻略」宣傳會，公...

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

過年9天連假即將到來，一名網友分享，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全數作廢，平時記得一清二楚的星期與日期，到了過年只會記得「今天初幾」，但完全不知道星期幾的模糊記憶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13...

