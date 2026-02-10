春節初二至初四旅運尖峰 高鐵台中站設前進指揮所

台灣高鐵今年春節訂位數目前達79.5%，交通部今天表示，因應初二至初四旅運尖峰，已請高鐵在台中站成立前進指揮所，並請台鐵公司、公路局派員進駐，為運具聯防預先備好因應措施。

今年春節連假自2月14日至22日共9天，交通部發布新聞稿表示，交通部長陳世凱已要求各疏運單位提前佈署，落實整備，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，順利完成春節連假疏運工作。

由於台灣高鐵預估2月18日至20日台中至台北為運量最高峰，交通部表示，已要求台灣高鐵做好疏運準備，截至9日，高鐵總訂位數已達79.5%，餘票有限，建議民眾可多加利用國道客運及台鐵。

交通部指出，2月13日至22日國道客運路線自台中地區前往雙北地區共有11條，其中有8條路線行經台中車站、2條路線行經豐原與1條路線行經台中港，各路線班距30分至2小時不等。

交通部提到，目前國道客運運能相當充足，各路線提供票價6折優惠，打折後只要新台幣160至210元，且登錄TPASS 2.0+後搭乘2次以上再享最高30%的回饋金，最低可享42折，歡迎民眾多加利用。

台鐵部分，交通部指出，2月12日至23日台中地區往台北每日開行約45班次以上（含區間車），下午尖峰時間每小時預計提供4至6班次，全力投入疏運作業。

為因應高鐵台中站2月18日（初二）至2月20日（初四）旅運尖峰，交通部表示，已請高鐵在高鐵台中站成立前進指揮所，並請台鐵公司、公路局派員進駐，為運具聯防預先備好因應措施。

交通部指出，當高鐵台中站人潮管制燈號變更為黃燈時，進行月台人潮管制及請台鐵、國道客運準備啟動協助疏運；當燈號變為紅燈時，進行付費區人潮管制及啟動台鐵對號座增停新烏日站、加開班次。

此外，國道客運並已備妥車輛，必要時機動調度開設台中至台北臨時客運直達路線支援疏運。