Apple TV農曆新年強片優惠開跑 Apple Music新春歌單同步登場

迎接農曆新年，Apple TV與Apple Music同步推出馬年新春限定娛樂內容與優惠活動，從年度話題強片到應景新年歌單，陪伴觀眾與樂迷熱鬧過年。其中，Apple TV每年一度的強片限時優惠不可錯過，多部Apple Originals原創電影與全球熱門票房作品祭出限時折扣，成為春節追劇、觀影首選。

2月13至19日期間，Apple TV原創影集《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》開放限定集數免費觀看，陪伴觀眾歡度新春假期。即日起至2月22日，Apple TV推出新春「加馬」限時優惠，多部Apple Originals原創電影包含《惡狼特工》、《花月殺手》、《飛月情海》、《阿蓋爾》、《拿破崙》皆享半價優惠，讓影迷輕鬆入手年度話題鉅作。

同步登場的還有全球熱門票房強片限時4折優惠，精選片單包含《超人》、《侏羅紀世界：重生》、《不可能的任務：最終清算》，以及《MINECRAFT麥塊電影》，陪伴觀眾在年節期間熱鬧觀影。

此外，多組經典電影套裝同樣推出優惠，《哈利波特》全系列8部、《捍衛戰士：獨行俠》2部、《功夫熊貓》4部電影合集，以及《侏羅紀世界》三部曲皆享7.5折優惠，是全套收藏的最佳時機。過年必看的經典賀歲片也推出15元銅板價租借方案，包含《封神：第一部》、《封神：第二部》、《美人魚》、《龍的傳人》，適合闔家大小一同重溫。新用戶另可享Apple TV免費試用1個月。

除了追劇、看電影，Apple Music也為新春假期準備滿滿年節BGM。農曆新年期間，Apple Music邀請多位華語重量級音樂人與藝人帶來獨家歌單與電台特輯，延續節慶氛圍。新春電台特輯邀請孫燕姿、黃奇斌、MC Jin歐陽靖等藝人送上祝福，並回顧過去一年華語樂壇的重要作品。