快訊

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

林宅血案46年未破…《世紀血案》笑談歷史傷口犯眾怒 7大爭議一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple TV農曆新年強片優惠開跑 Apple Music新春歌單同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Music與Apple TV馬年新春娛樂不打烊，限時半價優惠入手好片。圖／Apple提供
Apple Music與Apple TV馬年新春娛樂不打烊，限時半價優惠入手好片。圖／Apple提供

迎接農曆新年，Apple TV與Apple Music同步推出馬年新春限定娛樂內容與優惠活動，從年度話題強片到應景新年歌單，陪伴觀眾與樂迷熱鬧過年。其中，Apple TV每年一度的強片限時優惠不可錯過，多部Apple Originals原創電影與全球熱門票房作品祭出限時折扣，成為春節追劇、觀影首選。

2月13至19日期間，Apple TV原創影集《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》開放限定集數免費觀看，陪伴觀眾歡度新春假期。即日起至2月22日，Apple TV推出新春「加馬」限時優惠，多部Apple Originals原創電影包含《惡狼特工》、《花月殺手》、《飛月情海》、《阿蓋爾》、《拿破崙》皆享半價優惠，讓影迷輕鬆入手年度話題鉅作。

同步登場的還有全球熱門票房強片限時4折優惠，精選片單包含《超人》、《侏羅紀世界：重生》、《不可能的任務：最終清算》，以及《MINECRAFT麥塊電影》，陪伴觀眾在年節期間熱鬧觀影。

此外，多組經典電影套裝同樣推出優惠，《哈利波特》全系列8部、《捍衛戰士：獨行俠》2部、《功夫熊貓》4部電影合集，以及《侏羅紀世界》三部曲皆享7.5折優惠，是全套收藏的最佳時機。過年必看的經典賀歲片也推出15元銅板價租借方案，包含《封神：第一部》、《封神：第二部》、《美人魚》、《龍的傳人》，適合闔家大小一同重溫。新用戶另可享Apple TV免費試用1個月。

除了追劇、看電影，Apple Music也為新春假期準備滿滿年節BGM。農曆新年期間，Apple Music邀請多位華語重量級音樂人與藝人帶來獨家歌單與電台特輯，延續節慶氛圍。新春電台特輯邀請孫燕姿、黃奇斌、MC Jin歐陽靖等藝人送上祝福，並回顧過去一年華語樂壇的重要作品。

2月16日起，多組藝人精選新年歌單將陸續上線，包括舒淇的「找到自己」、歐陽萬成的「童年回憶」、范曉萱的「伴你成長」，並精選各年代華語與粵語流行經典，以不同世代與風格喚起新年回憶。Apple Music亦推出開春訂閱優惠，即日起至3月5日，新訂閱用戶可享免費暢聽6個月，之後可以每月165元續訂。

Apple Music邀請多位華語重量級音樂人與藝人帶來獨家歌單與電台特輯。圖／Apple提供
Apple Music邀請多位華語重量級音樂人與藝人帶來獨家歌單與電台特輯。圖／Apple提供
Apple TV經典電影套裝再度推出新年限定優惠，《哈利波特》全系列8部、《捍衛戰士：獨行俠》2部、《功夫熊貓》4部電影合集，以及《侏羅紀世界》三部曲皆享7.5折優惠，是全套收藏的最佳時機。圖／Apple提供
Apple TV經典電影套裝再度推出新年限定優惠，《哈利波特》全系列8部、《捍衛戰士：獨行俠》2部、《功夫熊貓》4部電影合集，以及《侏羅紀世界》三部曲皆享7.5折優惠，是全套收藏的最佳時機。圖／Apple提供
Apple Music與Apple TV馬年新春娛樂不打烊。圖／Apple提供
Apple Music與Apple TV馬年新春娛樂不打烊。圖／Apple提供
2月13至19日期間，Apple TV原創影集《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》開放限定集數免費觀看，陪伴觀眾歡度新春假期。圖／Apple提供
2月13至19日期間，Apple TV原創影集《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》開放限定集數免費觀看，陪伴觀眾歡度新春假期。圖／Apple提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

9m88 跨刀電影「雙囍」包辦詞曲！唱出與雙親和解之路

買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭續強：加台積電強強聯手

Apple Music超級盃中場秀引爆話題 Bad Bunny全西語演出再掀拉丁音樂熱潮

2026台北國際書展／恆成紙業「維納斯第六代」亮相！從紙樣出發，召喚一場穿梭魔幻與現實的閱讀儀式

相關新聞

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

過年9天連假即將到來，一名網友分享，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全數作廢，平時記得一清二楚的星期與日期，到了過年只會記得「今天初幾」，但完全不知道星期幾的模糊記憶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

春節不怕沒醫師！ 初一至初三開診率均較往年增 健保APP可隨時查開診

今年春節連假長達9天，為避免急診壅塞重演，衛福部今年編列16億元，獎勵春節開診的診所，經健保署統計醫療院所及藥局的開診情...

Apple TV農曆新年強片優惠開跑 Apple Music新春歌單同步登場

迎接農曆新年，Apple TV與Apple Music同步推出馬年新春限定娛樂內容與優惠活動，從年度話題強片到應景新年歌...

影／春節連假將屆 苗栗彙整全縣「食宿遊購行」旅遊亮點推出全攻略

春節連假將至，苗栗縣政府彙整全縣「食、宿、遊、購、行」的旅遊亮點，上午在縣府大廳舉辦「2026春遊苗栗全攻略」宣傳會，公...

春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13...

過年大魚大肉平均胖2公斤 專家授蔬果全榖入菜 抗氧化、護心血管

過年期間，大魚大肉易導致膳食纖維攝取不足，而且年菜料理普遍高油、高糖、重口味，連續幾天吃下來，過完年平均胖了2公斤。國健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。