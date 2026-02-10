影／春節連假將屆 苗栗彙整全縣「食宿遊購行」旅遊亮點推出全攻略

春節連假將至，苗栗縣政府彙整全縣「食、宿、遊、購、行」的旅遊亮點，上午在縣府大廳舉辦「2026春遊苗栗全攻略」宣傳會，公布縣府特別規畫的「初一至初五活動不間斷」主題行程，盼引領遊客天天玩翻山城。

苗栗縣文化觀光局指出，大年初一由縣長鍾東錦、陳美琦夫婦及副縣長邱俐俐赴各大宮廟發放限量福袋，為民眾祈求馬年平安順遂；初二以「花漾回娘家」為主軸，結合採草莓、賞花海、品嘗五百輯推薦美食及原民舞蹈演出；初三推「慢遊貓裏」，搭乘台灣好行深入探訪職人金選好物；初四鎖定泰安溫泉區推出「泰安享泡湯」集章抽大獎；初五在明德水庫規畫搭船抽機票與場館手作DIY，為今年春節連假畫下完美句點，並預告接續登場的元宵系列活動。

文觀局長林彥甫表示，縣府特別攜手苗栗縣觀光協會及在地各界業者共同加碼，推出總值逾75萬元的大獎回饋遊客，即日起至4 月30日，民眾只要在苗栗特約合作店家消費滿1000元並上傳消費憑證，即可參加抽獎，有機會把最新款iPhone 17 Pro Max、iPad Pro 11或 Dyson 吸塵器等好禮帶回家。此外，同步推出「2026春遊苗栗・部落客帶路」活動，邀多名部落客推薦苗栗吃喝玩樂住宿行程，帶遊客輕鬆暢遊。活動導入數位集章機制，只要至合作店家掃描QR Code打卡，完成2個鄉鎮集章，可再參加摸彩，有機會獲得豪華住宿券與美食券等好禮。

縣府表示，觀光優惠方面，全縣業者展現高度熱情響應，攜手推出多項好康方案，讓遊客聰明省荷包。餐飲部分，如丘森茶室、釀咖啡推出指定品項買一送一優惠；旅宿方面，泰安觀止與泰安湯悅提供超值溫泉住宿優惠組合；遊樂景點有西湖渡假村12歲以下兒童免費入園方案，山板樵休閒農場加碼推出生肖屬馬者DIY體驗7折優惠。此外，正值賞花佳期，通霄、苑裡與南庄地區的大波斯菊、向日葵及萬壽菊已競相盛開，分佈於高鐵橋下及鄉間田區，遊客春節期間拍照打卡的首選。