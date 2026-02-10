台中山城春節交通疏導管制措施公布 警方提醒遊客遵守規則

農曆春節將到，台中市警局東勢分局將於2月14日到2月22日，共9天執行「春節連續假期交通疏導勤務」，針對轄內東勢區豐勢路、新社區中興嶺圓環路段、協中街、中93與中95路口、台8線東關路段、東勢林場沿線（勢林街）、大雪山沿線（中坑路）、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區中和街周邊道路等易壅塞路段，加強交通疏導及取締違規。

東勢警分局提醒，民眾傍晚返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

新社區以「有神無廟」、「八庄吃一庄」聞名的「九庄媽」遶境，預訂2月20日早上5時在爐主府（新社區東湖街二段58巷2號）集合後步行出發遶境，行經新社區東湖街2段、東新路1段、中和街5段至1段、東山街、興中街、興安路、興社街等路段，預計11時抵達活動會場（新社區東新路一段5號），進行鑾轎進壇安座儀式。

東勢警分局表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，要路口慢看停，行人停看聽，保護自己也保護他人安全。