每天陪伴vs.過年20萬紅包 爸媽想要哪種孩子？答案一面倒

農曆春節將近，不少人陸續返鄉過年。對此，一名網友好奇，一種每天陪爸媽吃飯，但紅包金額少；一種一年回家不到5次，過年卻能包20萬紅包，爸媽會比較喜歡哪一種小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己列出兩種小孩的樣貌，一種是月薪3萬、過年只包2600元紅包，但每天都會陪爸媽吃飯；另一種是月薪30萬、過年會包20萬元紅包，但一年回家不到5次，只在重要節日才出現，好奇「爸媽會喜歡哪一種小孩？」

貼文一出後，多數網友都選擇月薪30萬的小孩，紛紛表示「事實是每天都會說30萬的有出息，3萬的沒出息」、「每天在一起吃飯那就啃老族，我選久久就一次，清靜又有紅包」、「會很驕傲的說我兒子在xxxx工作」、「大部分都會喜歡月薪30萬，因為讓他在親友面前覺得很有面子可以炫耀」、「每天都陪我吃飯的小孩我會很擔心耶，他是沒有自己的人生嗎？」

不過，也有部分網友持相反意見，認為寧願有個常伴在身旁的孩子，「能在父母需要的時候出面處理和幫忙，我寧願選這樣的孩子」、「陪伴才是最好的禮物」、「爸媽是唯一不會想跟小孩計較錢的人」。

此外，也有網友緩頰，指出陪伴很重要，但也不需用回家次數、紅包金額多寡綁架孩子，「有心、有聯絡、有互相關心，比什麼都實在」、「我覺得這題其實不用這樣二選一啦，孝順真的不是在比包多少錢」、「都喜歡啊，小孩健康長大，成為一個正直善良的人就超級驕傲了」。

針對紅包金額應該包多少？本站曾報導，根據「橘世代」整理的一般紅包行情，給爺爺輩的長輩約3600元到6600元，父母則是3600元至16000元，小孩給600元到3600元。紅包金額應以「2、6、8」為主，代表成雙成對、六六大順、發財等含意，且盡量用新鈔，象徵新的開始。