聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，一種每天陪爸媽吃飯，但紅包金額少；一種一年回家不到5次，過年卻能包20萬紅包，爸媽會比較喜歡哪一種小孩？示意圖／AI生成
農曆春節將近，不少人陸續返鄉過年。對此，一名網友好奇，一種每天陪爸媽吃飯，但紅包金額少；一種一年回家不到5次，過年卻能包20萬紅包，爸媽會比較喜歡哪一種小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己列出兩種小孩的樣貌，一種是月薪3萬、過年只包2600元紅包，但每天都會陪爸媽吃飯；另一種是月薪30萬、過年會包20萬元紅包，但一年回家不到5次，只在重要節日才出現，好奇「爸媽會喜歡哪一種小孩？」

貼文一出後，多數網友都選擇月薪30萬的小孩，紛紛表示「事實是每天都會說30萬的有出息，3萬的沒出息」、「每天在一起吃飯那就啃老族，我選久久就一次，清靜又有紅包」、「會很驕傲的說我兒子在xxxx工作」、「大部分都會喜歡月薪30萬，因為讓他在親友面前覺得很有面子可以炫耀」、「每天都陪我吃飯的小孩我會很擔心耶，他是沒有自己的人生嗎？」

不過，也有部分網友持相反意見，認為寧願有個常伴在身旁的孩子，「能在父母需要的時候出面處理和幫忙，我寧願選這樣的孩子」、「陪伴才是最好的禮物」、「爸媽是唯一不會想跟小孩計較錢的人」。

此外，也有網友緩頰，指出陪伴很重要，但也不需用回家次數、紅包金額多寡綁架孩子，「有心、有聯絡、有互相關心，比什麼都實在」、「我覺得這題其實不用這樣二選一啦，孝順真的不是在比包多少錢」、「都喜歡啊，小孩健康長大，成為一個正直善良的人就超級驕傲了」。

針對紅包金額應該包多少？本站曾報導，根據「橘世代」整理的一般紅包行情，給爺爺輩的長輩約3600元到6600元，父母則是3600元至16000元，小孩給600元到3600元。紅包金額應以「2、6、8」為主，代表成雙成對、六六大順、發財等含意，且盡量用新鈔，象徵新的開始。

農曆過年 春節 馬年 紅包 月薪 父母
整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

今年的農曆春節假期長達9天（2/14～2/22），家家戶戶早已開始大掃除，清出來的成堆垃圾，還有春節期間年菜的廚餘整怎麼丟？「聯合新聞網」整理全台春節期間垃圾清運、廚餘回收、資源回收、大型廢棄物等收運時間，哪幾天停收？何時恢復清運？民眾可留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。 提醒大家要特別注意的是，「除夕」（2/16）這天多數縣市傍晚6點前就收工，初一到初三（2/17~2/19）這三天幾乎全台都會停止沿街垃圾收運，部分縣市會開放「定時定點」收運站。初四（2/20）大多數縣市都會恢復收運，部分地區則至初五才會恢復清運，而初六（2/22）恰逢周日例假日，全台多地又是停收，記得把握初四、初五兩天清空家中累積垃圾量。

每天陪伴vs.過年20萬紅包 爸媽想要哪種孩子？答案一面倒

農曆春節將近，不少人陸續返鄉過年。對此，一名網友好奇，一種每天陪爸媽吃飯，但紅包金額少；一種一年回家不到5次，過年卻能包20萬紅包，爸媽會比較喜歡哪一種小孩...

Apple TV農曆新年強片優惠開跑 Apple Music新春歌單同步登場

迎接農曆新年，Apple TV與Apple Music同步推出馬年新春限定娛樂內容與優惠活動，從年度話題強片到應景新年歌...

影／春節連假將屆 苗栗彙整全縣「食宿遊購行」旅遊亮點推出全攻略

春節連假將至，苗栗縣政府彙整全縣「食、宿、遊、購、行」的旅遊亮點，上午在縣府大廳舉辦「2026春遊苗栗全攻略」宣傳會，公...

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

過年9天連假即將到來，一名網友分享，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全數作廢，平時記得一清二楚的星期與日期，到了過年只會記得「今天初幾」，但完全不知道星期幾的模糊記憶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13...

