春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月16日有祭祀車潮，2月17日湧現出遊潮，2月21日則有賦歸潮，提醒用路人可事先規畫行程與替代路線。

農曆春節將迎來長達9天的連續假期（2月14日至2月22日），不少民眾已開始規劃返鄉出遊及出門踏青等行程，交通警察大隊依據往年執勤經驗，綜整交通狀況如下：

1.返鄉車潮：預估自2月13日（連假前1日）下午5時下班尖峰起至2月14日中午，國道1號仁德、大灣及永康交流道周邊道路交通量將逐漸激增。

2.祭祀車潮：預估2月16日（除夕）下午2時至5時，南區富貴南山周邊西門路及中華南路會有車流湧現情形；另2月17日（初一）各地廟宇均有「搶頭香」習俗，預計鹿耳門天后宮、安平大天后宮、開基天后宮、祀典武廟、天壇、北區玉皇宮、南鯤鯓代天府等廟宇，將有大量車潮。

3.出遊潮：預估2月17日中午12時前，台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，以及各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路）會有車流較多之情形。

在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊將逐漸湧現人、車潮；此外，因傳統「回娘家」習俗，預估自2月17日下午起，回娘家車流陸續湧現至2月18日 （初二），2月19日（初三）至2月20日（初四）則為大量出遊車流的尖峰期。

4.「賦歸潮：民眾為避開假期最後一日車潮及提前返回工作崗位預期心理，研判春節最大北上車流應出現在2月21日（初五），該期間出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路），將有車流較多情形。

台南市警第六分局為確保春節連假交通順暢，自2月13日至2月22日則規畫台86快速公路台南端與濱南路口、中華西路與健康路口、中華西路與中華南路口、中華西路與新平（興）路口、金華路與健康路口及大同路與健康路口等6處交通疏導崗，加強疏導及管制。