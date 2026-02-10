快訊

整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
9天春節連假即將到來，各縣市垃圾清運時間、過年垃圾廚餘、大型廢棄物回收都不相同，要留意時程避免錯過。圖／聯合報系資料照片
9天春節連假即將到來，各縣市垃圾清運時間、過年垃圾廚餘、大型廢棄物回收都不相同，要留意時程避免錯過。圖／聯合報系資料照片

今年的農曆春節假期長達9天（2/14～2/22），家家戶戶早已開始大掃除，清出來的成堆垃圾，還有春節期間年菜的廚餘該怎麼丟？「聯合新聞網」整理全台春節期間垃圾清運、廚餘回收、資源回收、大型廢棄物等收運時間，哪幾天停收？何時恢復清運？民眾可留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。

提醒大家要特別注意的是，「除夕」（2/16）這天多數縣市傍晚6點前就收工，初一到初三（2/17～2/19）這三天幾乎全台都會停止沿街垃圾收運，部分縣市會開放「定時定點」收運站。初四（2/20）大多數縣市都會恢復收運，部分地區則至初五才會恢復清運，而初六（2/22）恰逢周日例假日，全台多地又是停收，記得把握初四、初五兩天清空家中累積垃圾量。

文章目錄

台北市

  • 春節垃圾停收時間：2/15（小年夜）晚上、2/16（除夕）中午及夜間時段加班收運垃圾，2/17～2/19（初一至初三）、 2/22（初六）停收垃圾。

  • 停收垃圾期間可至30處限時收受點丟垃圾（👉按此）。

  • 巨大垃圾：2/15（小年夜）～2/22（初六）停收，2/23（初七）起恢復正常。

    👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表台北市政府環境保護局

圖片來源：台北市環保局FB
圖片來源：台北市環保局FB

新北市

  • 春節垃圾停收時間：小年夜加班收運，2/16除夕收運至傍晚6時，2/17～2/19（初一至初三）停收垃圾。2/20（初四）恢復正常垃圾收運。

  • 停收垃圾期間可至70處定點收運站丟垃圾。

  • 巨大垃圾：2/7至2/16僅受理預約年後之清運。

    👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表新北樂圾車網站

圖片來源：新北市環保局官網
圖片來源：新北市環保局官網

基隆市

圖片來源：基隆市環保局官網
圖片來源：基隆市環保局官網

桃園市

  • 春節垃圾停收時間：2/16（除夕）上午9時收運一趟（夜間停收），2/17～2/19（初一至初三）停收垃圾，2/20（初四）上午9時收運一趟（夜間停收）， 2/22（初六）停收垃圾。

  • 巨大垃圾：桃園市各區（復興區除外）2/11下午5時截止受理登記；2/23上午8時恢復正常登記。復興區：2/9為過年前最後收運日，2/10後登記將安排年後收運。

    👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表桃園環境局FB

圖片來源：桃園環保局FB
圖片來源：桃園環保局FB

新竹市

圖片來源：新竹市環保局FB
圖片來源：新竹市環保局FB

新竹縣

宜蘭縣


苗栗縣

台中市

圖片來源：台中市環保局FB
圖片來源：台中市環保局FB

彰化縣

圖片來源：彰化縣環境保護局
圖片來源：彰化縣環境保護局

南投縣

圖片來源：南投縣環保局FB
圖片來源：南投縣環保局FB

雲林縣

圖片來源：雲林縣環保局FB
圖片來源：雲林縣環保局FB

嘉義縣

嘉義市

圖片來源：嘉義市環保局
圖片來源：嘉義市環保局

台南市

圖片來源：台南環保局
圖片來源：台南環保局

高雄市

圖片來源：高雄環保局
圖片來源：高雄環保局

屏東縣


花蓮縣

台東縣

圖片來源：台東縣環保局
圖片來源：台東縣環保局

澎湖縣

金門縣

連江縣

農曆過年 春節 馬年 垃圾車 資源回收
