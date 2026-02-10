整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看
今年的農曆春節假期長達9天（2/14～2/22），家家戶戶早已開始大掃除，清出來的成堆垃圾，還有春節期間年菜的廚餘該怎麼丟？「聯合新聞網」整理全台春節期間垃圾清運、廚餘回收、資源回收、大型廢棄物等收運時間，哪幾天停收？何時恢復清運？民眾可留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。
提醒大家要特別注意的是，「除夕」（2/16）這天多數縣市傍晚6點前就收工，初一到初三（2/17～2/19）這三天幾乎全台都會停止沿街垃圾收運，部分縣市會開放「定時定點」收運站。初四（2/20）大多數縣市都會恢復收運，部分地區則至初五才會恢復清運，而初六（2/22）恰逢周日例假日，全台多地又是停收，記得把握初四、初五兩天清空家中累積垃圾量。
- 春節垃圾停收時間：2/15（小年夜）晚上、2/16（除夕）中午及夜間時段加班收運垃圾，2/17～2/19（初一至初三）、 2/22（初六）停收垃圾。
- 停收垃圾期間可至30處限時收受點丟垃圾（👉按此）。
- 巨大垃圾：2/15（小年夜）～2/22（初六）停收，2/23（初七）起恢復正常。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、台北市政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：小年夜加班收運，2/16除夕收運至傍晚6時，2/17～2/19（初一至初三）停收垃圾。2/20（初四）恢復正常垃圾收運。
- 停收垃圾期間可至70處定點收運站丟垃圾。
- 巨大垃圾：2/7至2/16僅受理預約年後之清運。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、新北樂圾車網站
- 春節垃圾停收時間：2/16（除夕）收運至晚上6時，2/17～2/19（初一至初三）、 2/22（初六）停收垃圾。2/16（除夕）晚上7－11時可至16處定點垃圾車丟棄。
- 巨大垃圾：2/14前完成登記，可使用 APP「基隆垃圾車來了」或撥打專線預約。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、基隆市環保局FB、基隆市政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：2/16（除夕）上午9時收運一趟（夜間停收），2/17～2/19（初一至初三）停收垃圾，2/20（初四）上午9時收運一趟（夜間停收）， 2/22（初六）停收垃圾。
- 巨大垃圾：桃園市各區（復興區除外）2/11下午5時截止受理登記；2/23上午8時恢復正常登記。復興區：2/9為過年前最後收運日，2/10後登記將安排年後收運。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、桃園環境局FB
- 春節垃圾停收時間：2/16（除夕）沿線收集、機動調度，2/17~2/20（初一至初四）停收垃圾。2/21（初五）恢復正常垃圾收運。
- 巨大垃圾：每日限量登記及清運，2/15~2/20（小年夜至初四）暫停大型家具預約登記清運服務。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、新竹市環保局FB、新竹市政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
👉更多詳細資訊：新竹縣環保局FB、新竹縣政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
宜蘭縣春節各鄉鎮垃圾車收運時間、宜蘭縣春節垃圾收運及定時定點彙整表。
👉更多詳細資訊：宜蘭縣政府環保局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
苗栗縣春節各鄉鎮垃圾車收運時間、苗栗縣春節期間垃圾清運時間表。
👉更多詳細資訊：苗栗縣環保局
- 春節垃圾收運不打烊：除了2/18（初二）及2/22（初六）逢例假日不收運，初一及初三採定時定點收運，但時刻表及地點與平常日不同。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、台中市環保局FB、台中市環保局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
- 巨大垃圾：聯繫當地清潔隊預約收運（登記時間看這邊 https://pse.is/8ldqfr）
👉更多詳細資訊：南投縣政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
雲林縣春節各鄉鎮垃圾車收運時間、雲林縣過年期間垃圾清運時間表。
- 垃圾清運動態：https://reurl.cc/MMpAnX，可下載【雲林縣垃圾清運資訊APP】掌握垃圾車位置。
- 春節垃圾停收時間：
春節停收垃圾時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
- 春節垃圾停收時間：2/17~2/20（初一至初四）、 2/22（初六）停收垃圾。
詳情請參考：嘉義市春節各鄉鎮垃圾車收運時間。
白天及夜間定時定點垃圾收運點共7處，詳情可至嘉義市115年農曆春節垃圾清運表查詢。
👉更多詳細資訊：嘉義市環保局
- 春節垃圾停收時間：2/17~2/19（初一至初三）停收垃圾。
詳情請參考：114年台南市春節期間各區清潔隊垃圾清運時間表。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、台南市政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：2/17~2/19（初一至初三）停收垃圾。
各行政區垃圾收運情形請參考：115年高雄市春節期間各區清潔隊垃圾清運時間表。
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、高雄市政府環境保護局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
👉更多詳細資訊：2026春節期間垃圾清運時間表、屏東縣政府
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
👉更多詳細資訊：花蓮縣政府環保局、花蓮縣政府環保局FB
- 春節垃圾停收時間：2/17~2/19（初一至初三）停收垃圾，部分鄉鎮仍安排出勤清運，詳情請參考：
👉更多詳細資訊：台東縣政府環保局
- 春節垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，詳情請參考：
👉更多資料詳見：2026春節期間垃圾清運時間表、澎湖縣政府
- 春節垃圾停收時間：2/14、2/17~19（初一至初三）、2/21（初五）停收垃圾。
👉更多資料詳見：2026春節期間垃圾清運時間表、金門縣環保局FB、金門縣政府環保局
- 春節垃圾停收時間：各鄉時間不一，詳情請參考：
👉更多資料詳見：連江縣環境資源局
