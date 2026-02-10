快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

春節流感肆虐 衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
春節流感肆虐衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診。記者周宗禎／翻攝官網
春節流感肆虐衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診。記者周宗禎／翻攝官網

春節多數醫療院所門診打烊，今年春節期間正值流感盛行，衛福部胸腔病院今天公告今年自除夕至大年初五「門診服務全面不中斷，天天有門診」。

衛福部年初監測流感疫情持續處於上升階段，預計在農曆春節前後達到高峰。近日許多醫院診所呼吸道病患也大增。

胸腔病院是呼吸道及胸腔專科公立醫院。這一次參與輪值門診的除院長黃紹宗，還有各專科主任醫師、資深護理師、藥師。大同院區附近有診所開診，初二、初三停診。

院長黃紹宗表示，為善盡公立醫院的社會責任，醫院特別規劃春節門診服務，提供呼吸道疾病診治、一般內科照護及相關醫療諮詢，讓有醫療需求的民眾不必擔心連假期間無處就醫。

院方表示，呼吸道症狀病人、慢性病追蹤病人及一般就醫民眾，可到院現場掛號、電話預約或透過病院官網線上掛號。

黃紹宗表示，專業醫療團隊輪值，守護民眾健康，讓團圓時刻更安心。」春節期間正值呼吸道疾病好發時節，加上返鄉與旅遊人潮增加，醫療需求不容忽視。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節不怕沒醫師！ 初一至初三開診率均較往年增 健保APP可隨時查開診

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

新北捷警隊秒秒必爭強化維安 侯友宜要求春節零重大治安交通事故

「奇幻大津」年前及春節線上搶票一空 掀屏北觀光熱潮

相關新聞

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

過年9天連假即將到來，一名網友分享，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全數作廢，平時記得一清二楚的星期與日期，到了過年只會記得「今天初幾」，但完全不知道星期幾的模糊記憶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

春節不怕沒醫師！ 初一至初三開診率均較往年增 健保APP可隨時查開診

今年春節連假長達9天，為避免急診壅塞重演，衛福部今年編列16億元，獎勵春節開診的診所，經健保署統計醫療院所及藥局的開診情...

影／春節連假將屆 苗栗彙整全縣「食宿遊購行」旅遊亮點推出全攻略

春節連假將至，苗栗縣政府彙整全縣「食、宿、遊、購、行」的旅遊亮點，上午在縣府大廳舉辦「2026春遊苗栗全攻略」宣傳會，公...

春節連假台南警分析將湧返鄉祭祀出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，台南市交通警察大隊預估，返鄉車潮自2月13...

過年大魚大肉平均胖2公斤 專家授蔬果全榖入菜 抗氧化、護心血管

過年期間，大魚大肉易導致膳食纖維攝取不足，而且年菜料理普遍高油、高糖、重口味，連續幾天吃下來，過完年平均胖了2公斤。國健...

春節流感肆虐 衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診

春節多數醫療院所門診打烊，今年春節期間正值流感盛行，衛福部胸腔病院今天公告今年自除夕至大年初五「門診服務全面不中斷，天天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。