春節不怕沒醫師！ 初一至初三開診率均較往年增 健保APP可隨時查開診

今年春節連假長達9天，為避免急診壅塞重演，衛福部今年編列16億元，獎勵春節開診的診所，經健保署統計醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加，醫院開診至少增加12%，診所量能增倍。另健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三2月16至19日加成100%，初四及初五2月20、21日則加成50%，及 2月14、15、及22日等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間小病衝大醫院。

健保署表示，以醫院為例，除夕醫院開診率由去年50%提高至今年62%，增加12%；初一至初三分別由29%、31%、41%，提升至55%、56%、61%，增加26%、25%及19%。春節後段開診情形改善最為明顯，初四由59%提升至76%，增加17%；初五更由21%大幅提升至76%，增加55%，顯示醫院於年節後快速回復醫療服務量能。

西醫診所則是去年除夕開診率33%提升至今年37%，增加4%；初一至初三分別由4%、4%、7%，提升至7%、9%、12%。進入春節後段，診所開診率明顯回升，初四由16%提高至27%，初五更由11%大幅提升至45%，增加34%。

而藥局方面也同樣明顯優於去年，由去年除夕42%提升至今年57%，增加15%；初一至初三分別由16%、21%、25%，提高至26%、32%、38%，初四開診率由33%提升至50%，初五由32%提高至62%，增加29%，有助於確保民眾春節期間用藥可近性。

健保署說，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%（增幅約55%），診所開診率增加至45%（增幅約34%）。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成（增幅約10%至29%），藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載APP，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡單又方便。

此外，該專區也提供「假日輕急症中心UCC開診時間查詢」及「春節初一至初三傳染病特別門診查詢」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。

民眾亦可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段，依首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／院所服務時段查詢，民眾即可了解相關資訊。