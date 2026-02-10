快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

別走錯！春節連假南迴「金崙大橋」連9天管制 公路局公布繞行路線

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
春節9天連假即將到來，公路局南區養護工程分局宣布，將於春節期間針對金崙大橋實施交通管制與疏導措施。記者尤聰光／攝影
春節9天連假即將到來，公路局南區養護工程分局宣布，將於春節期間針對金崙大橋實施交通管制與疏導措施。記者尤聰光／攝影

春節9天連假即將到來，返鄉與出遊車潮預估大幅湧現，南迴公路恐成交通瓶頸。公路局南區養護工程分局宣布，將於春節期間針對金崙大橋實施交通管制與疏導措施，盼降低回堵風險，讓車流順暢通行，也提醒用路人提前規畫行程。

南區養護工程分局指出，自2月14日凌晨零時起至2月22日晚間24時止，金崙大橋北端將實施轉向管制，禁止車輛左轉。駕駛可改由金崙大橋南端左轉進入替代道路，再經阡仔崙橋通行進入市區，避免車流集中於橋頭造成壅塞。

此外，管制期間除客運車輛外，金崙社區所有車輛在特定時段內，皆禁止由金崙大橋北端通行。管制時間為2月14日中午12時起至2月22日晚間8時止，建議車輛改由阡仔崙橋南下，從南端出口再依需求選擇北上或南下行駛。

公路局也同步加強大型車輛管理，春節連假期間全面禁止砂石車通行，管制時間自2月14日至22日，每日上午9時至12時，以及下午4時至5時，範圍為金崙至壽卡路段，台東往高雄南下方向。

南區養護工程分局呼籲，用路人行前多留意即時路況資訊與現場交通指引，避開尖峰時段，共同維護南迴公路行車安全與順暢。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／太嚇人！烏來唯一聯外路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

省道台1線路竹拓寬工程抗爭35年 仍有3成拆遷戶拒領補償金

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

中橫東段4處明隧道強化防災 拚2年完工解除管制

相關新聞

春聯有「馬」恐好事多磨 詹惟中曝3禁忌：貼錯尷尬又漏氣

農曆丙午年將至，不少民眾準備張貼應景春聯迎新年，但命理師詹惟中提醒，春聯內容與圖案也有講究。今年為午馬當值，建議春聯應避免出現「馬」字或馬的圖案，以免影響運勢。

小時候拿200元就滿足…他怨「紅包通膨太兇」：包給小孩3位數會被笑

過年時人們都會給予親戚紅包，代表祝福與分享好運。一名網友發文，稱過年紅包「通貨膨脹」太嚴重了，從前拿200元就很開心；現在包600元反而會被笑，要包到1000元才夠。對此，網友們紛紛分享自己包紅包的金額，也認為包紅包的金額應以經濟狀況為主。

過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教你4大原則不受傷

春節將近，許多民眾趁著年前居家大掃除，迎接新年。然而，復健科門診卻常在年前、年後出現一波「大掃除後遺症」，包括下背痛、肩...

夢見神明指點抱回500萬 嘉義彩券行提前開出春節刮刮樂大獎

農曆春節將近，象徵「馬到成功」與好運奔馳的生肖主題刮刮樂登場，成為民眾迎新求好運熱門選項。嘉義市昨天傳出刮刮樂喜訊，市區...

別走錯！春節連假南迴「金崙大橋」連9天管制 公路局公布繞行路線

春節9天連假即將到來，返鄉與出遊車潮預估大幅湧現，南迴公路恐成交通瓶頸。公路局南區養護工程分局宣布，將於春節期間針對金崙...

過年逛街走到足底痛 物理治療師教足底痛自救3招

過年很多人逛街可能走到足底痛，物理治療師公開足底痛自救3招；光田綜合醫院運動醫學中心物理治療師施宇宸指出，腳底疼痛並非單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。