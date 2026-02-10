別走錯！春節連假南迴「金崙大橋」連9天管制 公路局公布繞行路線

春節9天連假即將到來，返鄉與出遊車潮預估大幅湧現，南迴公路恐成交通瓶頸。公路局南區養護工程分局宣布，將於春節期間針對金崙大橋實施交通管制與疏導措施，盼降低回堵風險，讓車流順暢通行，也提醒用路人提前規畫行程。

南區養護工程分局指出，自2月14日凌晨零時起至2月22日晚間24時止，金崙大橋北端將實施轉向管制，禁止車輛左轉。駕駛可改由金崙大橋南端左轉進入替代道路，再經阡仔崙橋通行進入市區，避免車流集中於橋頭造成壅塞。

此外，管制期間除客運車輛外，金崙社區所有車輛在特定時段內，皆禁止由金崙大橋北端通行。管制時間為2月14日中午12時起至2月22日晚間8時止，建議車輛改由阡仔崙橋南下，從南端出口再依需求選擇北上或南下行駛。

公路局也同步加強大型車輛管理，春節連假期間全面禁止砂石車通行，管制時間自2月14日至22日，每日上午9時至12時，以及下午4時至5時，範圍為金崙至壽卡路段，台東往高雄南下方向。

南區養護工程分局呼籲，用路人行前多留意即時路況資訊與現場交通指引，避開尖峰時段，共同維護南迴公路行車安全與順暢。