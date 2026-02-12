引財入庫！命理師曝過年必吃「8食物」…招財旺運、越吃越有福

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師分享過年時吃八樣食物能夠「引財入庫」、幫助你旺一整年。圖／AI生成
過年期間應該吃什麼東西呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享過年時吃八樣食物能夠「引財入庫」，幫助你旺一整年，快來看看都有哪些食物吧。

魚類

因為年年有餘（魚），建議大家如果條件允許，可以過年的時候買整條的魚來吃，而且要慢慢吃。

吃雞的時候要選擇吃整隻雞，因為代表起家（雞）的意思，同時也有大吉大利、全家團圓的意涵。

年菜（芥菜）

吃常年菜有長壽的意思，吃菠菜也是同樣的意思。

水餃

水餃的形狀很像是金元寶，代表可以讓我們財源滾滾。

豬腳跟蹄膀

象徵著富貴，可以去除我們身上的一些晦氣與煞氣。

火鍋

火鍋代表家人圍爐、團聚，可以讓全家都財源滾滾。

年糕、發糕或蘿蔔糕

吃年糕與發糕代表步步高升，能夠提升我們的運勢。蘿蔔糕有好彩頭的意涵，直接吃蘿蔔也同樣有效果。

烏魚子

烏魚子意味多子多孫，能夠讓家族子孫滿堂，並且也有早生貴子的意思。如果你今年有懷孕的打算，但一直懷不上，可以吃烏魚子來提升喜氣與懷孕的機率。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

