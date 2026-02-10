春聯有「馬」恐好事多磨 詹惟中曝3禁忌：貼錯尷尬又漏氣

農曆丙午年將至，不少民眾準備張貼應景春聯迎新年，但命理師詹惟中提醒，春聯內容與圖案也有講究。今年為午馬當值，建議春聯應避免出現「馬」字或馬的圖案，以免影響運勢。

詹惟中日前在臉書發文指出，貼春聯最好選擇手寫版本，較具能量；若春聯出自德高望重人士或寺廟高僧簽名，更有加分效果，字體則建議選擇較厚實的書寫風格，有助象徵新年好事有成。

至於為什麼春聯應避免出現「馬」字或馬的圖案，詹惟中解釋，這叫做「值神在位，不可沖撞」，如果貼了帶有「馬」字的春聯，要小心會發生好事多磨的情況。他提醒，貼春聯有三大禁忌，如果不小心犯了其中一項，有可能全年的寓意都會走針。

貼春聯三大禁忌

上下聯不要搞混 如果不小心貼錯上下聯，會讓運勢反向。他提醒，面對大門，右手邊貼的是上聯，左手邊貼的是下聯。從玄學角度來看，搞反了等於是把運勢流向逆轉，好氣場進門變成出門。 門外的「福」字不可以倒貼 「福」字倒貼等於是把福氣推出門外，但是門裡面的「福」字就可以倒貼，這叫「迎福到」，但大門外的「福」字一定要正貼，正貼代表開門迎福的禮數，倒貼會把福氣硬生生擋在門外。 詞不達意亂選聯 亂選聯會鬧笑話又敗運勢。他指出，春聯是新年運勢的預告，不要瞎湊數，見過有人把新婚的聯貼在大門上，既尷尬又漏氣。選春聯要選適合自家情況的，才能接對天地之氣。

選春聯三大黃金法則

選單數聯 以七字聯優先。五字、七字這類的單數聯，因為最合天地陰陽，如果最近運勢卡卡，一定要選七字聯。老話說，逢七必變，七屬於變卦之術，寓意破舊立新，而且能夠運轉乾坤。 選擇合時代的好寓意 別挑深奧難懂的老春聯，要選大方、直白、迎合現代的吉祥話，接地氣才能接福氣。 必選鳳凰圖案春聯 2026年是鳳凰騰飛之年，從現在起貼鳳凰圖案的春聯，鳳凰不落無寶之地，這叫做提前引貴氣入室，為新年攢足福運根基。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。