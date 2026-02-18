誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運。

生肖馬

屬馬的人雖然五行屬火，但今年由於犯太歲的緣故，新的一年建議不要穿太紅的衣物，也不要太高調。如果真的想穿紅色，建議可選擇淺紅色或是粉紅色的衣物比較恰當。

生肖豬

屬豬的人在五行中屬水，容易與火相剋，建議穿著素雅一些的衣物，或是選擇穿亮白色等光鮮亮麗的衣服，可以在過年期間為自己增添財運。

生肖鼠

屬鼠的人在五行中同樣屬水，與火相剋，而且老鼠本身怕火，建議在自身條件允許的情況下，過年期間穿水藍色或是橘色的衣物，可以幫助提升整體財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。