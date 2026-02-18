快訊

初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖。圖／AI生成
命理專家小孟老師分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖。圖／AI生成

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運

生肖馬

屬馬的人雖然五行屬火，但今年由於犯太歲的緣故，新的一年建議不要穿太紅的衣物，也不要太高調。如果真的想穿紅色，建議可選擇淺紅色或是粉紅色的衣物比較恰當。

生肖豬

屬豬的人在五行中屬水，容易與火相剋，建議穿著素雅一些的衣物，或是選擇穿亮白色等光鮮亮麗的衣服，可以在過年期間為自己增添財運。

生肖鼠

屬鼠的人在五行中同樣屬水，與火相剋，而且老鼠本身怕火，建議在自身條件允許的情況下，過年期間穿水藍色或是橘色的衣物，可以幫助提升整體財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 生肖 財運

延伸閱讀

大掃除！命理師曝除夕前「這些東西」必須丟掉：否則會走霉運

今「立春」太歲也交接了 赤馬年正式展開4生肖沖犯太歲要注意

快檢查！命理師：錢包別放「4樣東西」會損財…很多人都中了

2026年屬龍、羊有望「走大運」 命理師再曝：1生肖適合結婚

相關新聞

初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

農曆新年向來是試手氣、迎好運的旺季，大樂透也在春節檔期加碼助陣，推出備受矚目的春節特別活動。從2月12日一路到3月3日，連續20天天天開獎，顛覆以往固定開獎頻率；每期更加開84組大紅包與126組小紅包，讓中獎機會同步升溫，也使玩法與規則更具話題性。塔羅牌專家清水孟小孟老師也同步公開「6個生肖與招財數字」，為想在新春期間拚好彩頭的民眾提供參考。

過年別踩雷！初二回娘家避開5大禁忌 做錯這事恐將財氣一併倒掉

農曆春節進入初二，民間俗稱「回娘家日」，是出嫁女兒攜家人返娘家拜年的重要時刻。傳統習俗中初二不僅象徵親情團圓，也流傳不少禁忌與規...

要包紅包給公婆嗎？人妻列4原因不想給 網友建議這樣做

每逢農曆新年，不少成年人都會反過來包紅包給長輩，表達養育之恩。不過，一名人妻在網路上表示，老公日前問她要不要包紅包給岳父岳母，當下她讓老公自己決定；事後她也開始思考：「那我要包給公婆嗎？」坦言「說真的我不太想包」，並列出4大原因。

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運。

廣角鏡／初一參拜求好運

大年初一，許多民眾走春參拜，祈求來年平安順利。圖為竹林山觀音寺。

台彩APP助攻？台中幸運兒除夕夜狂掃155萬加碼紅包

台彩統計16日大樂透春節加碼獎項的彩券有80家，其中，台中市南屯區「隆贏彩券行」在除夕夜開出一張同時對中1注春節大紅包及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。