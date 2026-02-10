小時候拿200元就滿足…他怨「紅包通膨太兇」：包給小孩3位數會被笑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨過年紅包「通貨膨脹」太嚴重了。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友抱怨過年紅包「通貨膨脹」太嚴重了。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

過年時人們都會給予親戚紅包，代表祝福與分享好運。一名網友發文，抱怨過年紅包「通貨膨脹」太嚴重了，從前拿200元就很開心，現在包600元反而會被笑，要包到1000元才夠。對此，網友們紛紛分享自己的金額，也認為包紅包應以經濟狀況為主。

一名網友在Threads發文，表示現在過年包紅包通貨膨脹太嚴重了，從前還是小孩時，拿到200元紅包就非常開心了。如今卻看到有人表示，包給小孩600元會被嘲笑，1000元是基本，1200元才是有誠意。原PO質疑：「到底是要包多少才叫正常？」

此文一出，不少網友分享自己包紅包的金額，「我們家都包2000元，小時候的我很爽，現在開始包紅包的我很不爽」、「我一開始有試過包800元，結果被家人碎念，後面只好包回去2000元」、「一律200元，再嫌只有紅包袋」、「我包給我弟6000元-8000元、長輩8000元-12000元」、「我都包給我爸媽50000元，其他小朋友就600元」。

也有網友認為，包紅包盡力而為就好，不用太勉強、更不用比較，「以經濟狀況為主，如果小孩嫌少、覺得好笑那就隨便他」、「沒有所謂正常，家長負責教育孩子什麼，孩子的認知就是什麼，如果你要跟別人比，孩子就會跟別人比」、「不要比較，以自己經濟狀況就好」。

據「橘世代」所整理的一般紅包行情，給爺爺輩的長輩約3600元到6600元，父母則是3600元至16000元，小孩給600元到3600元。紅包金額應以「2、6、8」為主，代表成雙成對、六六大順、發財等含意，且盡量用新鈔，象徵新的開始。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

農曆過年 春節 馬年 紅包 小孩 親戚
