夢見神明指點抱回500萬 嘉義彩券行提前開出春節刮刮樂大獎

農曆春節將近，象徵「馬到成功」與好運奔馳的生肖主題刮刮樂登場，成為民眾迎新求好運熱門選項。嘉義市昨天傳出刮刮樂喜訊，市區「鑫又鑫彩券行」開出1張500萬元頭獎，是目前最高刮刮樂獎金紀錄，讓店家喜氣洋洋。這名幸運得主1次購買2張「哈啾咪」刮刮樂，每張面額500元，總共花費千元，沒想到其中1張竟刮中頭獎500萬元。顧客中頭獎，江姓老闆及員工相當振奮，許多民眾前來試手氣。

令人津津樂道的是，中獎者自述，購買彩券前曾夢見神明託夢，指引他依照特定號碼購買刮刮樂。他依夢境提示挑選2張彩券，帶回家刮開時原本還不敢置信，隨後再返回彩券行請店家協助以電腦查驗，確認中獎後欣喜若狂。為分享喜悅與回饋社會，鑫又鑫彩券行江姓老闆特別將店內員工1日收得捐贈嘉市肢體障礙者服務協會。協會理事長張天瑞與嘉義市彩券公會理事長江時君到場祝賀，致贈感謝狀，肯定業者善行義舉。

台灣彩券指出，「哈啾咪」新推出聯名刮刮樂產品，該款刮刮樂每張售價500元，設有4個500萬元頭獎，整體獎項中超過10萬個獎金達5000元以上，總獎金高達17.5億元，中獎率約42.02%，被視為今年春節主打商品之一。春節前後共推出15款刮刮樂新品，除生肖主題與高額頭獎商品外，也推出多款不同玩法，包括聯名商品「哈啾咪」、延長型玩法「獎金樂翻倍」、高得獎率「好運蓮花」，以及主打百元面額的「推金幣」與「財神報到」，提供民眾多元選擇，增添年節喜氣。