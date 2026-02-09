迎接馬年春節！交通部觀光署推出「台灣觀光100亮點」走春提案

為迎接2026年農曆春節連假，交通部觀光署攜手各縣市政府針對2026-2027年「台灣觀光100亮點」推出精采走春提案，邀請民眾在馬年新春期間，深度體驗台灣各地山海自然與在地人文。

觀光署表示，今年春節各縣市展現出高度的創意與在地特色，無論是親子族群、熱愛自然的登山客，或是尋求文化沉浸的文青旅人，都能在台灣各地找到專屬的「幸福密碼」。

北台灣：山海城市與茶韻日常

北台灣的走春行程結合了壯闊地質與濃厚人文。基隆市以「和平島地質公園」的海蝕奇景搭配「海科館」的知性教育，呈現海港城的海洋魅力。台北市精選貓空賞花、台北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流及北投泡湯。

新北市與桃園市則推出自然與產業的對話，從淡水漁人碼頭的夕照、三牡猴百年聚落的礦村風情，到慈湖的衛兵交接，更有「台灣客家茶文化館」預約制的新春封茶DIY，讓全家大小一同體驗茶香文化。

新竹縣市則分別主打山林與自然的「剛剛好」旅行，司馬庫斯的櫻花盛開與湖光山色的青草湖，交織出最美的冬日風景。新竹市更於春節同步推出「風城印記」數位旅遊護照集章活動，邀請旅人走進山與湖的風景，為走春留下專屬回憶。

中台灣：山城繁花與繽紛慶典

中台灣的春節充滿活力。苗栗縣邀請旅人從白沙屯祈福開啟整年運勢，串聯舊山線鐵道風華、出磺坑歷史軌跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家慢活氛圍，一次感受山城六大亮點的幸福魅力。

台中市除將迎來福壽山農場浪漫千櫻園及武陵農場櫻花季，今年燈會亦引進全球超人氣IP「姆明（Moomin）」現身市區，邀請民眾開心打卡。

彰化縣則以「全台最強老街」鹿港為核心，串聯台灣玻璃館與餅乾學院，體驗工藝與年味的結合。南投縣邀請民眾在年節飽食後走進溪頭自然教育園區，透過山林健行、森林瑜珈與茶席體驗，在蓊鬱林木間吸收芬多精，洗滌身心壓力。

南台灣：鐵道古韻與視覺盛宴

南台灣的走春氛圍最為熱鬧。雲林縣可至雲林溪藝文廊帶享受城市慢活的日常魅力，亦可至充滿農村風情的金湖休閒農業區，感受濱海農村的勞動樂趣與豐收喜悅。嘉義縣市則依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，瞭解百年林業與鐵道交織的城市記憶。

台南市則邀請民眾走訪關子嶺溫泉風景區體驗美容養顏的泥漿溫泉，還能品嚐山產美食、東山咖啡、走訪觀光工廠等諸多特色景點。高雄市今年力邀經典IP「超人力霸王」降臨愛河灣，民眾可安排輕旅行走訪高雄燈塔、大港橋愛河灣、衛武營國家藝術文化中心、壽山動物園、龍虎塔等地。

屏東縣則在勝利星村日式建築群中，結合屏東燈節限定燈飾，展現復古與現代交融的美感。

東台灣與離島：山海秘境與戰地風情

追求心靈洗滌的旅人可選擇東台灣。宜蘭縣冬山河的生態綠舟與傳統藝術園區，深度展現常民文化之美；花蓮縣邀請旅人走訪七星潭及瓦拉米步道，感受壯麗山海。

台東縣展現海岸與縱谷的雙重魅力，除有三仙台八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點，更結合關山走春市集，讓旅人在慢活步調中深度感受豐沛年味。

離島部分，澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，近距離欣賞大自然鬼斧神工的「百褶裙」玄武岩石柱，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀，在純淨祕境中迎接新春氣象。

金門縣的經武酒窖與連江縣的芹壁、北海坑道，透過花崗岩地景與軍事史蹟的交織，提供沉浸式的文化感官體驗，帶領遊客領略鬼斧神工的戰地奇景。