快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

迎接馬年春節！交通部觀光署推出「台灣觀光100亮點」走春提案

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
福壽山農場千櫻園及武陵農場櫻花季是中部賞櫻亮點。交通部觀光署／提供
福壽山農場千櫻園及武陵農場櫻花季是中部賞櫻亮點。交通部觀光署／提供

為迎接2026年農曆春節連假，交通部觀光署攜手各縣市政府針對2026-2027年「台灣觀光100亮點」推出精采走春提案，邀請民眾在馬年新春期間，深度體驗台灣各地山海自然與在地人文。

觀光署表示，今年春節各縣市展現出高度的創意與在地特色，無論是親子族群、熱愛自然的登山客，或是尋求文化沉浸的文青旅人，都能在台灣各地找到專屬的「幸福密碼」。

北台灣：山海城市與茶韻日常

北台灣的走春行程結合了壯闊地質與濃厚人文。基隆市以「和平島地質公園」的海蝕奇景搭配「海科館」的知性教育，呈現海港城的海洋魅力。台北市精選貓空賞花、台北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流及北投泡湯。

新北市與桃園市則推出自然與產業的對話，從淡水漁人碼頭的夕照、三牡猴百年聚落的礦村風情，到慈湖的衛兵交接，更有「台灣客家茶文化館」預約制的新春封茶DIY，讓全家大小一同體驗茶香文化。

新竹縣市則分別主打山林與自然的「剛剛好」旅行，司馬庫斯的櫻花盛開與湖光山色的青草湖，交織出最美的冬日風景。新竹市更於春節同步推出「風城印記」數位旅遊護照集章活動，邀請旅人走進山與湖的風景，為走春留下專屬回憶。

中台灣：山城繁花與繽紛慶典

中台灣的春節充滿活力。苗栗縣邀請旅人從白沙屯祈福開啟整年運勢，串聯舊山線鐵道風華、出磺坑歷史軌跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家慢活氛圍，一次感受山城六大亮點的幸福魅力。

台中市除將迎來福壽山農場浪漫千櫻園及武陵農場櫻花季，今年燈會亦引進全球超人氣IP「姆明（Moomin）」現身市區，邀請民眾開心打卡。

彰化縣則以「全台最強老街」鹿港為核心，串聯台灣玻璃館與餅乾學院，體驗工藝與年味的結合。南投縣邀請民眾在年節飽食後走進溪頭自然教育園區，透過山林健行、森林瑜珈與茶席體驗，在蓊鬱林木間吸收芬多精，洗滌身心壓力。

南台灣：鐵道古韻與視覺盛宴

南台灣的走春氛圍最為熱鬧。雲林縣可至雲林溪藝文廊帶享受城市慢活的日常魅力，亦可至充滿農村風情的金湖休閒農業區，感受濱海農村的勞動樂趣與豐收喜悅。嘉義縣市則依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，瞭解百年林業與鐵道交織的城市記憶。

台南市則邀請民眾走訪關子嶺溫泉風景區體驗美容養顏的泥漿溫泉，還能品嚐山產美食、東山咖啡、走訪觀光工廠等諸多特色景點。高雄市今年力邀經典IP「超人力霸王」降臨愛河灣，民眾可安排輕旅行走訪高雄燈塔、大港橋愛河灣、衛武營國家藝術文化中心、壽山動物園、龍虎塔等地。

屏東縣則在勝利星村日式建築群中，結合屏東燈節限定燈飾，展現復古與現代交融的美感。

東台灣與離島：山海秘境與戰地風情

追求心靈洗滌的旅人可選擇東台灣。宜蘭縣冬山河的生態綠舟與傳統藝術園區，深度展現常民文化之美；花蓮縣邀請旅人走訪七星潭及瓦拉米步道，感受壯麗山海。

台東縣展現海岸與縱谷的雙重魅力，除有三仙台八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點，更結合關山走春市集，讓旅人在慢活步調中深度感受豐沛年味。

離島部分，澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，近距離欣賞大自然鬼斧神工的「百褶裙」玄武岩石柱，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀，在純淨祕境中迎接新春氣象。

金門縣的經武酒窖與連江縣的芹壁、北海坑道，透過花崗岩地景與軍事史蹟的交織，提供沉浸式的文化感官體驗，帶領遊客領略鬼斧神工的戰地奇景。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

好日子！高雄春節「駁二小夜埕」 加碼露天電影院

春節換新鈔今起限時5天 8家金融機構、455間據點可換

春節9天連假周末將至！北市這幾天停收垃圾 初四提前開工收運

相關新聞

屬雞旺翻天！台彩揭百萬得主生肖巧合 金雞彩券行成幸運關鍵

台彩今天分享中百萬大獎者的生肖故事。近日「2,000萬超級紅包」的百萬中獎人，有2位中獎人是生肖屬雞，而同時，櫃台擺放金...

迎接馬年春節！交通部觀光署推出「台灣觀光100亮點」走春提案

為迎接2026年農曆春節連假，交通部觀光署攜手各縣市政府針對2026-2027年「台灣觀光100亮點」推出精采走春提案，...

過年最怕長輩過度關心？作家1招巧妙化解 網共鳴：不怕被吵鬧

過年時如何面對過於熱情的親戚，是許多人要面對的課題。作家黃大米發文，分享過年時面對親戚詢問的解決方法，他建議「找理由逃離現場」，此方法受到網友們的盛讚，認為過年只要能夠好聚好散，逃走或是晚點回家也是一個解決之道。

春節換新鈔今起限時5天 8家金融機構、455間據點可換

農曆春節即將到來，民眾都有在春節前兌換新鈔的需求，台灣銀行、中華郵政、新光銀行、富邦銀行等全台8家金融機構、共455間指...

春節9天連假周末將至！北市這幾天停收垃圾 初四提前開工收運

農曆春節連假9天本周末到來，北市環保局提醒，春節期間垃圾收運初一到初三將暫停，並提前於初四開工收運，除夕夜中午及晚上也會...

亞大豐中分院揮毫送春聯吸引人潮 醫籲民眾注意「過年病」

亞洲大學附屬醫院豐中分院今天邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，吸引很多人排隊挑選過年吉祥話，院長陳衍仁提醒民眾務必預防年節各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。