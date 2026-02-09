屬雞旺翻天！台彩揭百萬得主生肖巧合 金雞彩券行成幸運關鍵

台彩今天分享中百萬大獎者的生肖故事。近日「2,000萬超級紅包」的百萬中獎人，有2位中獎人是生肖屬雞，而同時，櫃台擺放金雞的彩券行，也是幸運刮中大獎的重要特徵。

在台中市沙鹿區鑫好發彩券行幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元，是兩位年約30歲的女性。根據代理人柯小姐轉述，當天兩人盛裝走進彩券行買了3張「2,000萬超級紅包」即幸運刮中100萬元大獎。其中一位中獎人分享，她自己的生肖屬雞，兩人稍早去吃喜酒，現場也巧遇到兩位同樣屬雞的孕媽咪，得知屬雞的人馬年「運勢特別旺」，再加上看到彩券行內有供奉金雞，接二連三出現吉兆，才讓她們倆決定試試手氣，想不到就幸運刮中百萬大獎。

而在高雄市新興區好好運彩券行幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元，是一位妙齡女子，當天晚上她與朋友相約前往高雄六合夜市逛街，途中經過彩券行時，被門口高掛的紅燈籠與微笑充氣財神吸引，直覺有種「被感應到」的感覺。她進到店內又看見櫃台擺放紫南宮金雞，心中突然湧現想試手氣的衝動，於是當場決定直接買下一整本「2,000萬超級紅包」刮刮樂現場開刮。沒想到好運接踵而來，先是刮出一張10萬元大獎，引起朋友們一陣歡呼，女子則相當淡定繼續往下刮，竟再度刮中100萬元大獎！