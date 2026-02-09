春節9天連假周末將至！北市這幾天停收垃圾 初四提前開工收運

農曆春節連假9天本周末到來，北市環保局提醒，春節期間垃圾收運初一到初三將暫停，並提前於初四開工收運，除夕夜中午及晚上也會加班收運垃圾，若無法於時間內丟棄家中垃圾，也可自行至30處垃圾限時收受點丟棄。

環保局表示，今年春節連假14日到22日共9天，考量返鄉過年或連假有垃圾清運需求，14、15日均正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，16日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾，中午以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

環保局說，17日至19日（大年初一至初三）將停收垃圾3天，清潔隊將於20日大年初四提早開工，恢復收運垃圾，大型廢棄物則從小年夜起暫停收運，至23日初七恢復收運，春節連假前有清運需求的民眾需及早預約，最晚於2月13日下午4時30分前預約清運。