亞大豐中分院揮毫送春聯吸引人潮 醫籲民眾注意「過年病」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院豐中分院今天邀請書法名家現場揮毫贈送春聯。圖／亞大醫院提供
亞洲大學附屬醫院豐中分院今天邀請書法名家現場揮毫贈送春聯。圖／亞大醫院提供

亞洲大學附屬醫院豐中分院今天邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，吸引很多人排隊挑選過年吉祥話，院長陳衍仁提醒民眾務必預防年節各種常見疾病，建議可提前領取慢性病藥物，才能健康過個好年。

院長陳衍仁向現場排隊領春聯的民眾進行衛教叮嚀，他表示，春節期間常出現特定類型的「過年病」，其中以急性腸胃炎最常見，原因在於連假期間家家戶戶準備豐盛年菜，若食物重複加熱次數過多、保存環境不當，或是民眾為了不浪費食物而勉強吃下隔夜餐點，極易導致細菌感染或食物中毒。

陳衍仁也觀察到心血管疾病在春節期間的發病率不容小覷，關鍵是春節期間往往伴隨冷氣團襲台，加上民眾守夜熬夜、情緒起伏大，甚至在餐桌上攝取過多高油脂、高鹽分的食物，這些都是誘發心肌梗塞或腦中風的隱形殺手，對於「三高」族群而言，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難，或是突然間肢體無力、言語不清等前兆，勿必要盡快就醫，不能擔心「不吉利」延誤治療時機。

陳衍仁表示，豐中分院去年底開幕後，引進完整醫療科別滿足患者治療需求，專業深獲在地民眾肯定，未來四月份將會開始收治住院患者，提升照護等級，並陸續啟動手術室、震波碎石室、超音波檢查室跟腸胃鏡檢查室等設備。

