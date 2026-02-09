年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
春節生活作息改變、飲食失衡，醫師提醒需多留意身體狀況，以免因假期而延誤就醫。圖／部桃提供
春節連假期間急診就醫人數往往明顯增加，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，年假常見的急診原因多半並非突發意外，而是生活作息改變、飲食失衡或用藥不當逐漸累積的結果，若能提早留意身體與情緒變化，多數情況其實可以預防。

蘇柏文表示，腸胃不適是春節急診最常見的原因之一，年菜多為高油、高鹽料理，若反覆加熱、保存不當或一次進食過量，容易引發腹痛、嘔吐或腹瀉；部分民眾在團圓聚餐時，即使已感到飽脹仍不好意思拒絕而繼續進食，反而增加腸胃負擔。

他提醒，過年不必勉強配合每一餐，適量進食、適時休息就是照顧身體的方式，平時可透過清淡飲食與補充水分降低不適風險，若出現持續嘔吐、腹瀉或明顯脫水，應及早就醫。

蘇柏文表示，第二類常見原因是慢性疾病在春節期間惡化，作息顛倒、飲食重口味，加上返鄉或出國忘記攜帶藥物、擅自停藥，容易導致血壓、血糖或心血管疾病失控。有些民眾認為「過年幾天沒關係」，卻往往在假期中段出現明顯不適，最後反而需要送急診處理；建議慢性病患者在年假中更應維持規律用藥與基本作息，補品、酒精與藥物併用前也需特別留意。

蘇柏文表示，精神症狀與睡眠問題在春節期間也容易急性惡化，長時間與家人相處產生的期待落差與情緒張力，加上作息改變與睡眠不足，容易讓原本就有失眠、焦慮或情緒困擾的民眾症狀加劇，甚至需要急診協助。他指出，若能在假期中為自己保留喘息的時間與空間，維持基本作息，並避免自行停藥或混用藥物，往往能降低急性惡化的風險。

蘇柏文表示，綜合臨床觀察，春節期間常見的急診就醫原因有相當一部分可透過生活調整與事前準備加以預防，民眾也不需因春節假期而延誤就醫，部分醫院在春節期間仍開設傳染病特別門診及內科、外科、婦產科與兒科等特別門診，可依症狀善加利用。

農曆過年 春節 馬年
