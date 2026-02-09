2026竹北光節小提燈今亮相 光節主題「盛世之境」2月27日開跑

竹北市年度重磅藝文盛事「2026竹北光節」即將登場，最受市民期待的年度小提燈今」日率先亮相。竹北市長鄭朝方正式揭曉今年光節小提燈作品「銀翼之馬」與「琉光天馬」，以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，為本屆光節主題「盛世之境」揭開序幕。

鄭朝方表示，竹北光節的小提燈已成為市民每年生肖系列的必藏品。今年再度邀請紙雕藝術家洪新富操刀設計，以銀色系為主調的「銀翼之馬」，搭配色彩流動的「琉光天馬」，馬頭融合獨角獸意象，象徵想像力與城市能量的延伸。提燈設計強調互動體驗，提把與翅膀連動，提起時翅膀隨之拍動，意味城市持續前行、向光而生的動能。相關索取方式，將於官網與臉書陸續公告。

隨著小提燈正式亮相，2026竹北光節「盛世之境」將於2月27日至3月15日在水圳公園展出，並於27日試營運、28日正式點燈。本屆光節規畫「向風而生的光」與「光築吟風」雙主燈，並打造五大主題展區，透過光影藝術與自然地景交織，展現竹北兼具科技實力與美學底蘊的城市能量。

鄭朝方指出，竹北光節已為具有高度辨識度的城市IP，透過每年持續累積的策展能量，深化市民對城市的認同與歸屬感。而今年「盛世之境」不只是視覺饗宴，更象徵竹北邁向國際藝文城市的重要里程碑。