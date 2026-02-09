快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

2026竹北光節小提燈今亮相 光節主題「盛世之境」2月27日開跑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，為本屆光節主題「盛世之境」揭開序幕。圖／竹北市公所提供
以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，為本屆光節主題「盛世之境」揭開序幕。圖／竹北市公所提供

竹北市年度重磅藝文盛事「2026竹北光節」即將登場，最受市民期待的年度小提燈今」日率先亮相。竹北市長鄭朝方正式揭曉今年光節小提燈作品「銀翼之馬」與「琉光天馬」，以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，為本屆光節主題「盛世之境」揭開序幕。

鄭朝方表示，竹北光節的小提燈已成為市民每年生肖系列的必藏品。今年再度邀請紙雕藝術家洪新富操刀設計，以銀色系為主調的「銀翼之馬」，搭配色彩流動的「琉光天馬」，馬頭融合獨角獸意象，象徵想像力與城市能量的延伸。提燈設計強調互動體驗，提把與翅膀連動，提起時翅膀隨之拍動，意味城市持續前行、向光而生的動能。相關索取方式，將於官網與臉書陸續公告。

隨著小提燈正式亮相，2026竹北光節「盛世之境」將於2月27日至3月15日在水圳公園展出，並於27日試營運、28日正式點燈。本屆光節規畫「向風而生的光」與「光築吟風」雙主燈，並打造五大主題展區，透過光影藝術與自然地景交織，展現竹北兼具科技實力與美學底蘊的城市能量。

鄭朝方指出，竹北光節已為具有高度辨識度的城市IP，透過每年持續累積的策展能量，深化市民對城市的認同與歸屬感。而今年「盛世之境」不只是視覺饗宴，更象徵竹北邁向國際藝文城市的重要里程碑。

他進一步以2月28日開幕點燈當晚重頭戲「水上音樂會」為例，特別邀請具國際聲望的音樂家陣容，由大提琴家張正傑、男高音林義偉及鋼琴家盧易之領銜演出。延續「竹北音樂故事」的藝術教育精神，盧易之也將和興隆國小弦樂團再續前緣，讓光、音樂與城市情感交會成城市榮光的盛世之境。

竹北市年度重磅藝文盛事「2026竹北光節」即將登場，最受市民期待的年度小提燈今」日率先亮相。圖／竹北市公所提供
竹北市年度重磅藝文盛事「2026竹北光節」即將登場，最受市民期待的年度小提燈今」日率先亮相。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方正式揭曉今年光節小提燈作品「銀翼之馬」與「琉光天馬」。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方正式揭曉今年光節小提燈作品「銀翼之馬」與「琉光天馬」。圖／竹北市公所提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

柯文哲回竹縣掃街...基層搶C位爆推擠 離譜畫面曝光

詢問度超高...台北燈節柯博文小提燈 發放懶人包一次看

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

相關新聞

農曆新年將至 年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

農曆年是家人團聚、享受美食時刻，餐桌上少不了大魚大肉與各式零食。然而，對糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，若不留意...

年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

春節連假期間急診就醫人數往往明顯增加，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，年假常見的急診原因多半並非突發意外，而是生活作...

一袋零食720元！台中人驚喊年貨大街太盤 一票苦主：再也不去

鄰近農曆過年，許多人會前往年貨大街採買各樣零食。一名網友發文，他去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾就要720元。對此，不少苦主也紛紛抱怨價格太昂貴，不如去大賣場買就好。

2026竹北光節小提燈今亮相 光節主題「盛世之境」2月27日開跑

竹北市年度重磅藝文盛事「2026竹北光節」即將登場，最受市民期待的年度小提燈今」日率先亮相。竹北市長鄭朝方正式揭曉今年光...

過年紅包來了 衛福部送793萬紅包讓機構長者過好年

再過一周就過年了，衛福部送暖關懷兒少、老人及身心障礙機構，致贈春節加菜金，讓未能返家的院童與工作人員在過年期間能享有豐盛...

馬年求財必看！2026全台十大財神廟揭曉

馬年求財必看、開運指南！竹山紫南宮蟬聯冠軍，中和烘爐地、北港武德宮緊追在後。帶你解鎖請吃泡麵、貼金箔及全台最貴光明燈求財攻略！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。