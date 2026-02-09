快訊

農曆新年將至 年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院營養治療科營養師陳韻婷說，過年零食如瓜子、洋芋片、果乾、蜜餞、糕點等，一不小心就會吃過量，建議掌握「小包裝、少量、分食」三大原則。本報資料照片
振興醫院營養治療科營養師陳韻婷說,過年零食如瓜子、洋芋片、果乾、蜜餞、糕點等,一不小心就會吃過量,建議掌握「小包裝、少量、分食」三大原則。本報資料照片

農曆年是家人團聚、享受美食時刻，餐桌上少不了大魚大肉與各式零食。然而，對糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，若不留意，這些美食可能會成為健康的隱憂。振興醫院臉書貼文，該院營養治療科營養師陳韻婷指出，糖尿病及高血壓患者應控制澱粉與鹽分攝取，只要懂得聰明選擇、適量攝取，就能在歡聚時光中兼顧健康。

陳韻婷說，以糖尿病患者來說，最需要注意的是澱粉類食物，年節常見使用糯米的米糕、油飯等，食用後升血糖的速度比白米飯更快，容易造成血糖急速上升。而佛跳牆裡的芋頭、栗子、蓮子、玉米、地瓜、馬鈴薯等根莖類，也都是澱粉來源。建議糖友在過年期間選擇清湯，避免勾芡或含大量澱粉的湯品，且控制主食份量，搭配蔬菜增加纖維攝取量，才能讓血糖更穩定。

高血壓患者則要注意鹽分。如紅燒、滷製、醬燒、煙燻料理等，往往含有大量鈉，湯品更是需要小心，因普林與鹽分會集中在湯中，若反覆加熱，鹹度更高。建議少喝湯，並盡量去除豬皮、雞皮或魚皮，以減少鈉的攝取。選擇清淡的烹調方式，才能避免血壓升高。

至於，高血脂患者應減少攝取油脂，如佛跳牆、排骨湯、雞湯等料理中常含有大量動物油脂，容易增加心血管負擔，高血脂患者要格外注意。煮湯後建議撈除表面浮油，肉類選擇瘦肉或魚肉，避免三層肉、五花肉等肥肉。油炸、糖醋等高油高熱量的料理也應盡量少吃，才能保護心血管健康。

另，過年零食如瓜子、洋芋片、果乾、蜜餞、糕點等，一不小心吃過量，建議掌握「小包裝、少量、分食」三大原則。如堅果是健康食材，但熱量不低，每日建議一到兩湯匙；糕點如蛋捲、小泡芙、蛋黃酥等含較多糖與飽和脂肪，建議將拳頭大小的糕餅分成四份，小塊糕點分成兩份食用。或選擇薄片肉乾鹹度較低，海苔則屬紫菜類蔬菜，可選擇原味烘烤或薄鹽口味，小包裝會更合適。

最後，過年餐桌上常忽略蔬菜，但蔬菜纖維能幫助消化，減少血糖與血脂的負擔。建議至少做到蔬菜、澱粉、蛋白質1：1：1的均衡攝取。若能遵循「211原則」，即蔬菜多於澱粉與蛋白質，就能讓飲食更健康。過年期間只要懂得聰明選擇、適量攝取，讓蔬菜多一些、油脂少一些、澱粉控制好一些，零食小包裝、分食分享，便能更加安心過年。

