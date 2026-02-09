過年紅包來了 衛福部送793萬紅包讓機構長者過好年

再過一周就過年了，衛福部送暖關懷兒少、老人及身心障礙機構，致贈春節加菜金，讓未能返家的院童與工作人員在過年期間能享有豐盛佳餚。另針對地方政府委託安置的「低收入戶」長輩，致贈每人1000元紅包，春節膳食費加上長輩千元紅包，金額合計逾793萬元。

社家署長周道君表示，春節即將到來，為了讓機構長者一起賀新年，衛福部在春節前，依130家機構實際服務人數，分別致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，總金額達344萬元。另針對地方政府委託安置之低收入戶老人4493人，致贈每人1000元的紅包，共計核撥449萬3000元，讓長輩過個好年。

除了關心長輩，衛福部在春節前已依93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓未能回家過年的機構院童及工作人員能團聚一堂，享用美味佳餚。自115年1月起至116年1月止，針對領有弱勢兒童及少年生活扶助暨緊急生活扶助之對象，每人每月加發500元生活補助金。

另外，有申請未滿2歲兒童育兒津貼的家戶，政府會在每月月底撥入5000元至7000元（依胎次有所不同）不等的育兒津貼。家中有兒童的家長，在外請務必保持警覺並留心交通安全，確保全家人都能歡喜出門、安全歸來。在居家與活動空間中，請讓幼兒隨時待在視線範圍內，預防高處墜落、折疊桌椅誤用、火源、水源或窗簾繩索拉扯等意外。

衛福部呼籲，家中如有兒童、少年、長輩或家人住在社會福利機構者，若無法接返家中過年，也希望子女及家人能前往探視關懷。民眾如前往老人福利機構探視長輩，務必配合各機構所訂感染管制措施，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等，共同維護自身健康並守護長輩安全。

為了確保獨居長輩於節日期間生活無虞，衛福部已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間之服務需求，整合在地資源加強關懷與支持。春節期間將持續提供低溫關懷、電話問安等服務，並設置緊急聯絡窗口，透過公私協力機制，讓獨居長輩年節不孤單。