快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

過年紅包來了 衛福部送793萬紅包讓機構長者過好年

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
為讓機構長輩安心過年，衛福部整合多項服務與補助，包含提供機構春節加菜金及低收入戶老人紅包。本報資料照片
為讓機構長輩安心過年，衛福部整合多項服務與補助，包含提供機構春節加菜金及低收入戶老人紅包。本報資料照片

再過一周就過年了，衛福部送暖關懷兒少、老人及身心障礙機構，致贈春節加菜金，讓未能返家的院童與工作人員在過年期間能享有豐盛佳餚。另針對地方政府委託安置的「低收入戶」長輩，致贈每人1000元紅包，春節膳食費加上長輩千元紅包，金額合計逾793萬元。

社家署長周道君表示，春節即將到來，為了讓機構長者一起賀新年，衛福部在春節前，依130家機構實際服務人數，分別致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，總金額達344萬元。另針對地方政府委託安置之低收入戶老人4493人，致贈每人1000元的紅包，共計核撥449萬3000元，讓長輩過個好年。

除了關心長輩，衛福部在春節前已依93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓未能回家過年的機構院童及工作人員能團聚一堂，享用美味佳餚。自115年1月起至116年1月止，針對領有弱勢兒童及少年生活扶助暨緊急生活扶助之對象，每人每月加發500元生活補助金。

另外，有申請未滿2歲兒童育兒津貼的家戶，政府會在每月月底撥入5000元至7000元（依胎次有所不同）不等的育兒津貼。家中有兒童的家長，在外請務必保持警覺並留心交通安全，確保全家人都能歡喜出門、安全歸來。在居家與活動空間中，請讓幼兒隨時待在視線範圍內，預防高處墜落、折疊桌椅誤用、火源、水源或窗簾繩索拉扯等意外。

衛福部呼籲，家中如有兒童、少年、長輩或家人住在社會福利機構者，若無法接返家中過年，也希望子女及家人能前往探視關懷。民眾如前往老人福利機構探視長輩，務必配合各機構所訂感染管制措施，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等，共同維護自身健康並守護長輩安全。

為了確保獨居長輩於節日期間生活無虞，衛福部已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間之服務需求，整合在地資源加強關懷與支持。春節期間將持續提供低溫關懷、電話問安等服務，並設置緊急聯絡窗口，透過公私協力機制，讓獨居長輩年節不孤單。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節不打烊！花蓮慈濟醫院15日起開設假日門診 24小時急診守護

領錢囉！春節關懷不間斷 竹市11項津貼明起發放

泰安產險春節服務不打烊 114年簽單保費收入年增逾5%

花蓮慈濟醫院開設春節門診！籲注意天氣變化 初四恢復正常服務

相關新聞

農曆新年將至 年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

農曆年是家人團聚、享受美食時刻，餐桌上少不了大魚大肉與各式零食。然而，對糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，若不留意...

一袋零食720元！台中人驚喊年貨大街太盤 一票苦主：再也不去

鄰近農曆過年，許多人會前往年貨大街採買各樣零食。一名網友發文，他去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾就要720元。對此，不少苦主也紛紛抱怨價格太昂貴，不如去大賣場買就好。

過年紅包來了 衛福部送793萬紅包讓機構長者過好年

再過一周就過年了，衛福部送暖關懷兒少、老人及身心障礙機構，致贈春節加菜金，讓未能返家的院童與工作人員在過年期間能享有豐盛...

馬年求財必看！2026全台十大財神廟揭曉

馬年求財必看、開運指南！竹山紫南宮蟬聯冠軍，中和烘爐地、北港武德宮緊追在後。帶你解鎖請吃泡麵、貼金箔及全台最貴光明燈求財攻略！

詢問度超高...台北燈節柯博文小提燈 發放懶人包一次看

今年台北燈節2月25至3月15日登場，台北燈節花博展區首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出科技感十足、話題滿滿的限量「...

迪化商圈年貨大街湧人潮 北市警出動無人機監控車流

春節將至，台北市迪化商圈年貨大街假日開始湧現人潮，警方為避免人車交通壅塞，今年首度運用無人機監控車流狀況，加派警力並將疏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。