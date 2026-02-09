馬年求財必看！2026全台十大財神廟揭曉

財神爺保佑我！2026馬年補財庫全攻略

想在2026丙午馬年翻轉運勢、讓荷包「馬力全開」嗎？隨著新春走春腳步近了，不少民眾早已規劃好求財行程，準備向神明借發財金、求錢母，祈求一整年財氣如駿馬奔騰，一馬當先！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/01/29～2026/01/28）網路討論聲量，為您揭曉「2026全台熱門財神廟TOP 10」。無論是想體驗全台唯一的「財神銀行」，還是朝聖要價50萬的「最貴光明燈」，這份清單將助您在馬年不僅大發利市，更能財源廣進、馬到成功！馬上來解鎖這份馬年最強求財地圖吧！

No.10 彰化芬園／福榕宮

地址：彰化縣芬園鄉大竹村大彰路一段875號（139縣道17K附近）

開放時間：24小時開放

別以為只有南投中寮石龍宮能「吃泡麵求財」，位於彰化139縣道旁的「芬園福榕宮」，近年來被譽為「彰化版泡麵土地公」，聲勢水漲船高。這座廟宇因座落於一棵百年老榕樹下而得名，環境清幽涼爽，是許多重機騎士與單車族必停的補給站。廟方大方提供多種口味的免費泡麵與熱水，這碗熱騰騰的麵被信眾稱為「財庫麵」，象徵吃下福氣與財運；許多業務與生意人如願發財後，都會載著整箱泡麵回來還願，形成了「吃一碗、還一箱」的善循環，讓泡麵櫃永遠滿載。

不過，這裡近一年最熱議的話題卻是「發財金停辦」。廟方過去曾開放信眾擲筊借600元發財金，但因呆帳率高達六成，無奈於2025年正式宣佈停辦。這項消息引發網友熱烈討論，紛紛留言：「都2025年了600還不起」、「神的錢也敢騙」。雖借不到發財金，但廟方依然開放「平安財利燈」，每盞1,000元，自2月2日起開放登記，額滿為止，讓伯公庇佑全家平安、財源滾滾。此外，老榕樹下Q版「手拿泡麵土地公」也是必拍亮點，來這裡吃碗麵、受神明招待，是彰化最接地氣的求財體驗。

No.9 彰化鹿港／天后宮

翻攝官網／鹿港天后宮

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

開放時間：06:00～22:00

這座超過400年歷史的國定古蹟，不只是媽祖信仰重鎮，更是許多民眾眼中的「求財聖地」。鹿港天后宮財神殿供奉五路財神，最為人津津樂道的便是號稱「全台最貴光明燈」的「財運亨通斗之斗首」，一盞要價50萬元！即便價格驚人，據傳仍有一位營造業「董娘」連續10年霸氣續點，累積豪砸500萬只為祈求生意興隆。此外，限量200多盞、每盞8,800元的「財運亨通斗」同樣搶手，2025年便有工程行老闆為了搶頭香，提早27小時到現場排隊，只為幫公司點燈求好運。

除了現場排隊的熱血，天后宮也跟上數位潮流，與LINE禮物合作推出線上補財庫服務，讓無法親臨的信眾也能參與正月初九的天公生法會。近期的聲量高點則落在2025年1月31日，總統賴清德親臨參拜發福袋，讓原本就遊客如織的鹿港老街更是被擠得水洩不通。

No.8 高雄苓雅／關帝廟

翻攝FB／高雄關帝廟（武廟）

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

開放時間：07:00～22:00

想在南台灣求財、衝業績，這間被網友戲稱為「全台最強業績廟」的高雄關帝廟絕對是首選。這座擁有三百多年歷史的大廟，主祀象徵「誠信」的武財神關聖帝君，是許多業務、軍警與創業者心中的守護神。廟宇設計宛如「一站式財富祈福中心」，參拜流程建議先至二樓參拜氣勢非凡的關聖帝君，祈求事業上的信義與智慧，接著再到一樓的「財神殿」拜五路財神與四面佛，一次滿足正財與偏財的願望。

這裡最吸睛的求財儀式，莫過於財神殿內的「金牛貼金箔」。信眾購買發財金後會獲得一小張金箔，可依需求貼在金牛不同部位：貼牛嘴象徵大富大貴、貼牛肚代表財庫滿滿、貼牛角則祈求基業永固。此外，每年農曆大年初四的「接財神」活動更是人山人海，信眾排隊搶吃「平安麵」、摸金牛，是高雄春節最熱鬧的求財盛事。網友大讚：「從小拜到大的廟，算是我的心靈寄託」、「國內難得少見使用正錫箔金紙的廟宇」、「初四接財神，人真的超多」、「每年的初四都很多人，最有過年的氣氛了」。

No.7 南投草屯／敦和宮

翻攝FB／草屯敦和宮財神爺

地址：南投縣草屯鎮敦和路74號

開放時間：06:00～20:00

來到南投草屯，抬頭絕對能看見那尊金光閃閃、高聳入雲的財神爺！敦和宮擁有「全世界最大」的青銅鑄造武財神趙天君像，連同基座高達162台尺（約49公尺、逾10層樓高），不僅是當地的顯眼地標，更是台灣財神信仰的威嚴象徵。這裡香火鼎盛，主祀由福建西河移墾來台的武財神趙公明，信眾相信這尊巨大的財神能鎮守地方，更能廣納五方之財。

來到這裡，最經典的參拜方式就是「攻頂」！建議信眾從一樓一路參拜至七樓頂，近距離瞻仰巨大的財神神尊，並俯瞰草屯鎮全景，象徵「步步高升、財運登頂」。下樓後，千萬別忘了到殿內「摸元寶」，邊摸邊唸口訣：「摸元寶，賺錢免煩惱」，並拿出零錢與財神爺交換「錢母」，作為引財的種子。過年期間人潮洶湧帶動話題熱度飆升，信眾紛紛表示：「第一次看到這麼巨大的財神，震撼感十足」、「師兄師姐都很熱心教導補財庫」、「特別喜歡他們的求財金與財神紅包，設計精緻、寓意十足」。

No.6 台中北屯／廣天宮

翻攝FB／台中廣天宮 財神開基祖廟

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

開放時間：08:00～22:00

台中廣天宮被譽為中台灣位階最高的財神廟，其地位之所以崇高，是因為廟內供奉著一尊從財神爺發源地「四川峨嵋山羅浮洞」請回的「開基始祖」武財神趙公明金身。這尊距今千年的神像被視為靈氣最强，吸引無數企業主與想拚偏財的信眾專程來「尋根」求財。每年農曆三月十五日財神聖誕，廟方舉辦的「賜財大法會」更是萬人空巷，信眾爭相領取財神酒與令牌，場面極為壯觀。

來到廣天宮，有兩件事非做不可。首先是獨家的「黃金發財蛋」，信眾透過親手剝去蛋殼的動作，象徵「金蟬脫殼」，把霉運、窮氣通通剝除，大口吃下雞蛋則寓意吃進財氣、脫胎換骨。其次是借「168錦囊妙計求財錢母」，內含12枚硬幣與神明指引的聖籤，助你用錢滾錢。網友對這裡的靈驗度讚不絕口：「去年拜完，尾牙一抬頭就中三萬」、「自從來了第一次之後，感覺運勢有改善，之後只要有時間就會北上來拜拜」。

No.5 新北金山／五路財神廟

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52-6號

開放時間：08:00～19:00

坐落於金山與萬里交界、被風水師譽為「虎耳穴」寶地的金山財神廟，是北台灣首屈一指的「財庫」。這裡最狂的就是擁有全台首創的「財神銀行」，信眾來這裡不只是拜拜，更彷彿是在辦理神明金融業務。這裡獨有的「開運三寶」是必求重點：你可以擲筊申請「財寶袋」隨身攜帶；或是向財神爺開設「財氣存摺」存入財氣；最受歡迎的則是預支「開運金」，只要擲出三聖筊，就能借到最高300倍運氣的開運錢（300元），將這筆錢存入常用帳戶當作錢母，讓神明資金助你錢滾錢。

除了向財神借錢，這裡的「送窮儀式」也充滿儀式感。參拜濟公禪師時，記得拿起桌上的寶扇，順時針過爐後往自己身上輕拍，象徵把霉氣、窮氣通通搧走；接著別忘了摸摸彌勒佛的圓肚與財寶座，把財氣吸滿滿。這座廟宇的貼心服務也讓香客印象深刻，不少人提到現場有專人協助如何燒金紙，且祈福金紙皆有範例書寫，非常貼心。對於靈驗度，更有信眾分享親身經歷：「金山財神廟真的很靈，前一個月去拜到現在都很順利」，並熱心提醒大家流程不能馬虎，「拜完後要記得洗手、去扇扇子跟摸財寶，討個吉利這樣」！

No.4 新北中和／烘爐地南山福德宮

翻攝FB／烘爐地南山福德宮

地址： 新北市中和區興南路二段399巷160-1號

開放時間： 24小時開放

只要看到那尊矗立山頭、高達109尺的巨大土地公像，就知道「中和烘爐地南山福德宮」到了！中和烘爐地不僅是著名的夜景勝地，更是全台少數24小時開放的「求財勝地」，越晚香火越旺。這裡被視為北台灣土地公的「總部」，座落於風水極佳的烘爐穴，後方巨石象徵財源穩固。雖需挑戰千層階梯才能抵達正殿，但為了俯瞰大台北夜景與祈求財運，無數信眾甘之如飴。

來到這裡，有兩大「吸金」熱點必去。首先是正殿那尊2公尺高的土地公像，手中的金元寶被信眾摸得閃閃發亮，記得要「摸元寶、轉手氣」。接著前往財神殿，走過「五路財神橋」、敲響福氣鐘消災解厄，並透過「大錢換小錢」的投幣機制換取母錢，放入錢包招財。這裡的靈驗傳說在網路上炸鍋，網友紛紛回報神蹟：「上次拜完抽到星宇股票」、「上週拜完烘爐地之後有去求財神，結果這個禮拜接案接到手軟」、「我拜完後就立馬買到心目中想要的房子，然後一年後年收入狂升級」、「連續兩年都有拜，都有進步的感覺」。

No.3 嘉義新港／奉天宮

翻攝FB／新港奉天宮

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

開放時間：05:00～23:00

來到嘉義新港奉天宮，除了參拜赫赫有名的「開臺媽祖」，內行人都知道這裡藏著一尊全台最威的「金虎爺」！不同於一般虎爺供奉於神桌下，奉天宮的「金虎爺」因曾救駕皇帝有功，獲封頭戴金花、身披戰甲，霸氣地端坐在神桌之上，被尊稱為「狀元虎」。在台語諧音中，「金虎爺」聽起來就像「真好野（真富有）」，因此成為業務、保險與房仲業者必拜的守護神，祈求業績如猛虎出閘。

這裡最獨門的求財儀式就是「換錢水」，信眾參拜時記得準備虎爺最愛的「生雞蛋」與「豆干」，並拿自己的硬幣投入錢水盆，換取盆中的「錢母」與「錢水」。回家後將錢水裝在透明杯中，放置神明廳或辦公室三天，再灑淨屋內，象徵財源滾滾來；錢母則收進紅包袋過爐，放進皮夾當作發財種子。網友對這尊「狀元虎」都敬佩不已：「虎爺人氣超夯的，穿上披風戴上頭花更是威風」、「虎爺非常有名，很多人會來求財」、「莊嚴肅穆，虎爺非常有特色」。

No.2 雲林北港／武德宮

翻攝FB／北港武德宮-財神開基祖廟

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

開放時間：06:00～22:00

被譽為台灣財神信仰「發源地」的北港武德宮，是全台規模最大的財神祖廟。這裡不僅擁有曾獲金氏世界紀錄認證、全球最大的「天庫金爐」，更結合了時尚與傳統，打造出被網友封為「五星級神明飯店」的香客大樓「三學舍」，是兼具宗教底蘊與現代美學的聖地。這裡主祀五路武財神趙公明，最受推崇的求財法寶是「五路財神財寶箱」，這款以雞翅木打造的寶箱極具質感，信眾擲得聖筊請回後，可將股票、存摺或房地契影本放入其中，象徵讓財神爺親自幫你看管金庫，增值財源。

來到這裡，千萬別帶生雞蛋或生肉！因為這裡坐鎮著全台唯一吃素的虎爺「黑虎將軍」。不同於一般愛吃葷的虎爺，武德宮的黑虎將軍不殺生，信眾參拜時請準備鮮花素果即可。此外，武德宮的文創實力更是全台廟宇天花板，Q版「黑虎將軍」周邊商品萌翻眾人，從存錢筒到聯名濕紙巾都是搶手貨，帶動聲量穩定爬升。網友熱議：「應該是最可愛的廟宇IP吧」、「去年黑色香火袋還賣到缺貨」、「前年預購存錢筒小夜燈，質感很讚」、「連濕紙巾都換成武德宮聯名款」。

No.1 南投竹山／紫南宮

翻攝FB／竹山紫南宮

地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

開放時間：07:00～21:00

毫無懸念！南投竹山紫南宮今年再度蟬聯全台財神廟聲量霸主。這座位於濁水溪畔的小廟，憑藉著土地公的靈驗，發展成全台規模最大、最知名的「庶民銀行」。紫南宮與中和烘爐地、車城福安宮並稱三大土地公廟，但論及「借錢」的規模與人潮，這裡堪稱全台之冠。除了參拜主神福德正神，千萬別錯過耗資四千萬打造的「金筍迎客」七星級廁所，這可是紫南宮另類的必拍地標。

這裡最著名的「開運三寶」各具特色：「發財金」需擲筊請示，若第一次就聖筊可借600元，借得的母錢存入常用帳戶後，象徵土地公投資你的事業，記得一年內要「加倍奉還」；「祈福金雞」則需一次聖筊並繳納結緣金，請回家供奉在財位並每日供給茶水（忌用生水），能保佑財源滾滾；而每年限量發放的生肖「錢母」，更是無數信眾不惜徹夜排隊也要入手的年度最強護身符。

紫南宮的香火旺到連平日都令人震撼，有信眾造訪後感嘆：「星期一早上的人潮，讓我徹底感受到台灣人對錢的決心」、「過年期間，原本30分鐘路程開了2小時」，足見其瘋狂熱度。不少香客也分享剛投完兩百元香油錢，順手買張刮刮樂就立馬中獎，驚人的巧合讓網友直呼超靈驗。無論求正財或偏財，紫南宮絕對是許多人補財庫的終極首選。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月29日至2026年1月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

