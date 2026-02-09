快訊

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

把握這5天！春節換新鈔今日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

過年最怕長輩過度關心？作家1招巧妙化解 網共鳴：不怕被吵鬧

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米發文分享過年時面對親戚過度關心的解決方法。 圖／AI生成
作家黃大米發文分享過年時面對親戚過度關心的解決方法。 圖／AI生成

過年時如何面對過於熱情的親戚，是許多人要面對的課題。作家黃大米發文，分享過年時面對親戚詢問的解決方法，他建議「找理由逃離現場」，此方法受到網友們的盛讚，認為過年只要能夠好聚好散，逃走或是晚點回家也是一個解決之道。

作家黃大米在臉書發文，表示他長期未與家人同住，每當過年回家時，總是會碰到親戚們熱情關心與詢問各種問題。他建議如果遇到類似困擾，「逃離現場是最好的策略」，例如找個理由去外頭買東西、抑或是出去幫大家買飲料，都是很好的藉口。

黃大米指出，到了一定的年紀，大家的個性都已經定型，因此不用說太多話，不能忍耐逃離就對了，出去喘口氣或吃東西、晚點回家就能把一天度過。更強調過年要「以和為貴」，有時候逃離現場也是為了讓每個人都能好聚好散。

此文一出，不少網友也認為逃離是不錯的方法，「真的怕吵怕鬧，躲開是好方法」、「好主意，要學習」、「真的，逃離現場，最明智」、「做自己，快閃就對了」、「過年照顧別人的心情，更要讓自己過得開心」。

網友們也紛紛指出過年時最怕遇到的話題，「一些長輩看到晚輩過年回家了，就會到處去串門子，問別人有沒有交男、女朋友啊？要結婚了沒？一個月賺多少錢啊等等」、「討厭無止境的碎念、比較和疲勞轟炸」、「很怕有人在耳邊一直講一直講，沒完沒了」。

對於過年長輩們的過度關心，心理師提供3種應對方法，可透過禮貌模糊法、幽默化解法與轉移話題法輕鬆化解，並強調「如果感覺到不舒服，換話題或保持禮貌的距離，是一種成熟的選擇」。

農曆過年 春節 馬年 長輩 親戚
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

ATM介面變「簡體字」！他嚇傻不敢領 內行揭可能原因：切到1模式

口罩變兇器！她放口袋大腿被割出「16公分血痕」 網點名1物超銳利

家中硬幣發黑怎麼辦？內行曝「居家神物」秒救回 專家示警：遵循3原則

照實說還是「裝窮」？她領50萬年終不敢跟父母講 網勸：悶聲發大財

相關新聞

屬雞旺翻天！台彩揭百萬得主生肖巧合 金雞彩券行成幸運關鍵

台彩今天分享中百萬大獎者的生肖故事。近日「2,000萬超級紅包」的百萬中獎人，有2位中獎人是生肖屬雞，而同時，櫃台擺放金...

春節9天連假周末將至！北市這幾天停收垃圾 初四提前開工收運

農曆春節連假9天本周末到來，北市環保局提醒，春節期間垃圾收運初一到初三將暫停，並提前於初四開工收運，除夕夜中午及晚上也會...

過年最怕長輩過度關心？作家1招巧妙化解 網共鳴：不怕被吵鬧

過年時如何面對過於熱情的親戚，是許多人要面對的課題。作家黃大米發文，分享過年時面對親戚詢問的解決方法，他建議「找理由逃離現場」，此方法受到網友們的盛讚，認為過年只要能夠好聚好散，逃走或是晚點回家也是一個解決之道。

春節換新鈔今起限時5天 8家金融機構、455間據點可換

農曆春節即將到來，民眾都有在春節前兌換新鈔的需求，台灣銀行、中華郵政、新光銀行、富邦銀行等全台8家金融機構、共455間指...

亞大豐中分院揮毫送春聯吸引人潮 醫籲民眾注意「過年病」

亞洲大學附屬醫院豐中分院今天邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，吸引很多人排隊挑選過年吉祥話，院長陳衍仁提醒民眾務必預防年節各...

年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

春節連假期間急診就醫人數往往明顯增加，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，年假常見的急診原因多半並非突發意外，而是生活作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。