過年最怕長輩過度關心？作家1招巧妙化解 網共鳴：不怕被吵鬧

過年時如何面對過於熱情的親戚，是許多人要面對的課題。作家黃大米發文，分享過年時面對親戚詢問的解決方法，他建議「找理由逃離現場」，此方法受到網友們的盛讚，認為過年只要能夠好聚好散，逃走或是晚點回家也是一個解決之道。

作家黃大米在臉書發文，表示他長期未與家人同住，每當過年回家時，總是會碰到親戚們熱情關心與詢問各種問題。他建議如果遇到類似困擾，「逃離現場是最好的策略」，例如找個理由去外頭買東西、抑或是出去幫大家買飲料，都是很好的藉口。

黃大米指出，到了一定的年紀，大家的個性都已經定型，因此不用說太多話，不能忍耐逃離就對了，出去喘口氣或吃東西、晚點回家就能把一天度過。更強調過年要「以和為貴」，有時候逃離現場也是為了讓每個人都能好聚好散。

此文一出，不少網友也認為逃離是不錯的方法，「真的怕吵怕鬧，躲開是好方法」、「好主意，要學習」、「真的，逃離現場，最明智」、「做自己，快閃就對了」、「過年照顧別人的心情，更要讓自己過得開心」。

網友們也紛紛指出過年時最怕遇到的話題，「一些長輩看到晚輩過年回家了，就會到處去串門子，問別人有沒有交男、女朋友啊？要結婚了沒？一個月賺多少錢啊等等」、「討厭無止境的碎念、比較和疲勞轟炸」、「很怕有人在耳邊一直講一直講，沒完沒了」。

對於過年長輩們的過度關心，心理師提供3種應對方法，可透過禮貌模糊法、幽默化解法與轉移話題法輕鬆化解，並強調「如果感覺到不舒服，換話題或保持禮貌的距離，是一種成熟的選擇」。