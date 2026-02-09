詢問度超高...台北燈節柯博文小提燈 發放懶人包一次看

今年台北燈節2月25至3月15日登場，台北燈節花博展區首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出科技感十足、話題滿滿的限量「柯博文」小提燈，將於3⽉1⽇⾄3⽇於花博展區及⻄⾨展區開放⺠眾限量領取，並於3⽉1⽇、2⽇同步於北市各⾏政區指定地點發放。

北市觀傳局表示，今年的台北燈節小提燈設計，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，造型吸睛、外型亮眼，兼具收藏價值與互動樂趣。

觀傳局說明發放時間及地點，燈節期間從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天於花博展區及⻄⾨展區發放⼩提燈，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放，每⽇下午3時開始發放，每⼈限領1盞，發完為⽌。

另3月1日至3月2日為期2天，北市12行政區也將於下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止，12行政區指定發放地點包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）。

中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。

觀傳局表示，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。