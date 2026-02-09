快訊

一袋零食720元！台中人驚喊年貨大街太盤 一票苦主：再也不去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去台中市天津路年貨大街買零食，一袋糖果餅乾就要720元。 圖／AI生成
一名網友去台中市天津路年貨大街買零食，一袋糖果餅乾就要720元。 圖／AI生成

鄰近農曆過年，許多人會前往年貨大街採買各樣零食。一名網友發文，他去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾就要720元。對此，不少苦主也紛紛抱怨價格太昂貴，不如去大賣場買就好。

一名網友在Threads發文，表示近期他去台中市天津路年貨大街採買，雖然早就知道當地年貨的價格很昂貴，實際去購買還是被金額嚇了一跳。他買了一袋糖果餅乾，結帳金額竟然高達720元，後來直接請店員幫他縮減成300元的份量，直呼「竟然真的這麼盤」。

此文一出，不少苦主也抱怨此地年貨價格過於昂貴，「我之前買糖果零食也嚇瘋，小小一袋$600多」、「記得第一次領了獎金，跟老婆也是拿了一袋，一千多元，兩人互看了一眼，跟店員說那不要了」、「被盤過一次再也不去了」、「我買過一小袋糖果500元，當下嚇到一個不知道該說不要了還是硬著頭皮付」、「盤子大街，根本不會去」。

有網友則推薦去大賣場或其他地點購買年貨，「天津年貨超盤，秤重糖果你去雜貨行、不然就家樂福都比年貨大街便宜，年貨大街都是敲盤子的」、「真的要買糖果類，我推薦去逢甲的解藥糖果屋，不然大賣場的散裝區都比年貨大街便宜，還不用人擠人」。

還有網友提到年貨大街的交通和環境問題，「昨天一到年貨大街，機車沒地方停之外人還很多，卡在路線三分鐘了還沒有前進」、「先不說價格了，那種保存環境有夠爛」、「不是很懂台中市政府對年貨的定義是什麼，平常的天津路就是衣服批發和年貨有什麼關聯？而且中清路平常交通車流就夠多夠亂了」。

去年的天津路年貨大街也曾爆發過食安問題，一位網友秤重230元卻被老闆收250元，且回家後發現有4顆糖果已過期，引起許多網友的批評，甚至留下1顆星的負面評價。

農曆過年 春節 馬年
