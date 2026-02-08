迪化商圈年貨大街湧人潮 北市警出動無人機監控車流

春節將至，台北市迪化商圈年貨大街假日開始湧現人潮，警方為避免人車交通壅塞，今年首度運用無人機監控車流狀況，加派警力並將疏導範圍向南擴至鄭州路、塔城街沿線，將適時驅離臨停車輛，維護交通秩序。

台北市警方說明相關交管措施如下：

1.擴大疏導範圍，彈性管制車輛左轉：因應多數民眾搭乘捷運至北門站再步行至迪化街商圈，交通疏導範圍擴大至鄭州路及塔城街沿線，並視車流及行人通行狀況，適時控燈延長秒數、管制部分路段車輛禁止左轉，避免人、車交織。 2.運用無人機監控車流：因應擴大交通疏導範圍，交通警察大隊除運用 CCTV 監控路口車流外，並操作無人機掌握周邊交通狀況，遇有交通壅塞，即通報鄰近分局啟動「交通快打機制」，派遣線上警力到場疏導。 3.機動排除道路障礙，確保行車順暢：規劃「交通機處組」，針對迪化街商圈周邊道路，加強路況查報、驅離臨停車輛、排除交通事故及道路障礙。

警方呼籲，年貨大街期間人、車潮增加，民眾可多搭乘大眾運輸工具，應配合員警與義交指揮，駕駛人可透過收聽警察廣播電台及道路上設置的資訊標誌CMS，掌握最新路況，共同維護迪化街商圈周邊道路交通安全與順暢。