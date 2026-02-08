辦年貨不塞車 北市警祭3大措施：首度運用無人機監控車流

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北迪化年貨大街今天假日擠滿人潮。記者曾原信／攝影
再過一周就是農曆小年夜，今天周日，許多民眾到台北迪化年貨大街採買年貨，台北市警察局交通警察大隊今年首度運用無人機，監控車流狀況，並祭出三大強化交通疏導措施，讓採辦年貨民眾「安心行、放心買」。

北市警察局也表示，會加派警力擴大疏導範圍至鄭州路、塔城街沿線，置重點於保持路口淨空，確保人、車通行順暢，並適時驅離臨停車輛，以維護交通秩序。

因應春節將屆，迪化商圈年貨大街假日期間採購人潮湧現，為避免人、車潮交織造成交通壅塞，北市警局首度運用無人機監控車流狀況，加派警力擴大疏導範圍。

北市警局強化交通疏導措施：第一、擴大疏導範圍，彈性管制車輛左轉：因應多數民眾搭乘捷運至北門站再步行至迪化街商圈，交通疏導範圍擴大至鄭州路及塔城街沿線，並視車流及行人通行狀況，適時控燈延長秒數、管制部分路段車輛禁止左轉，避免人、車交織。

第二、運用無人機監控車流：因應擴大交通疏導範圍，交通警察大隊除運用 CCTV 監控路口車流外，並操作無人機掌握周邊交通狀況，遇有交通壅塞，即通報鄰近分局啟動「交通快打機制」，派遣線上警力到場疏導。

第三、機動排除道路障礙，確保行車順暢：規劃「交通機處組」，針對迪化街商圈周邊道路，加強路況查報、驅離臨停車輛、排除交通事故及道路障礙。

北市警局呼籲，年貨大街期間人、車潮增加，請多搭乘大眾運輸工具並配合員警與義交指揮，駕駛人可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，掌握最新路況，共同維護迪化街商圈周邊道路交通安全與順暢。

農曆過年 春節 馬年 年貨大街 迪化街 警察 無人機
