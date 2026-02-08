因應春節連假車潮 花蓮警疏導並設QR Code查路況

快訊

中央社／ 花蓮縣8日電

春節連假預估返鄉及觀光人車湧入花蓮，警方將針對易壅塞路段進行疏導，並於交通樞紐及知名景點設置QR Code，連結「花蓮交通e點通」網站，供即時查詢大眾運輸及停車資訊。

根據交通部公路局預估，春節期間蘇花路廊車流量，南下進入花蓮縣以年初一（17日）為最高峰，當日總量約1萬6000輛次；北上離開花蓮縣則以初五（21日）為高峰，約2萬1000輛次。易壅塞路段包括蘇澳至東澳、東澳至南澳、南澳至和平，以及和中至崇德等路段。

花蓮縣警察局表示，將編排交通疏導崗哨，以固定點及機動巡邏方式疏導因應；並於交通樞紐及知名景點，如花蓮火車站、東大門夜市等設置QR Code，連結「花蓮交通e點通」網站，供民眾即時查詢大眾運輸及停車資訊，並呼籲民眾儘量利用非尖峰時段出行，或多搭乘大眾運輸工具，以避開車潮、縮短行旅時間。

花蓮縣政府整合年節市集、燈會藝術及觀光活動，於2月7日至3月8日，每日晚間6時至10時（除夕當日休息），在花蓮市日出大道舉辦「太平洋燈會」。警方提醒，民眾若自行開車前往，多利用鄰近付費停車場停放車輛後步行前往會場。

花蓮市中華路與自由街口鄰近日出大道，夜間將吸引大量人、車潮，警方建議行人隨身佩戴閃（反）光配件以提高辨識度，並呼籲汽、機車駕駛人行經行人穿越道時務必減速慢行，依規定停讓行人，以降低事故風險。

另外，近日合歡山區可能出現結冰或降雪情形，警方提醒上山追雪的民眾注意行車安全。目前「合歡山雪季」管制路段為台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心，以及翠峰至合歡山遊客服務中心路段，若遇路面積雪或結冰，將於每日晚間6時至翌日上午7時，視實際情況實施預警性封閉，民眾行前務必確認天氣、路況及管制資訊。

花蓮縣警察局提醒，歲末年終聚餐活動頻繁，民眾如有飲酒必要，務必事先規劃返家方式，如指定駕駛、搭乘計程車或使用代駕服務，切勿酒後駕車。警方將針對飲宴場所周邊道路、聯外幹道、橋梁及大型風景遊憩區，加強交通執法及酒測稽查，以降低交通事故發生。

花蓮縣警察局長范織坤表示，歡迎全國民眾春節期間到花蓮旅遊，也提醒用路人出發前可至花蓮縣警察局官網查詢最新科技執法設備設置地點及取締項目資訊，並配合警方交通疏導措施，共同確保春節連續假期交通順暢、安全無虞。

