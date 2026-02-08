快訊

台南西港慶安宮馬年歲錢出爐 除夕開廟門發放7000枚

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等。記者謝進盛／攝影
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等。記者謝進盛／攝影

春節將至，台南市西港區慶安宮今在廟前辦理贈春聯活動，邀請10名書法好手現場揮毫，而廟方今年馬年歲錢甫出爐，將安排除夕深夜開廟門發放7000枚給信眾結緣。

地方信仰中心的西港慶安宮領銜的「西港香」，素有「台灣第一香」美譽，慶安宮總幹事方一峰說，廟方自2014年辦理春聯揮毫活動迄今，深受信眾喜愛，今年邀請郭源下、邱山藤、陳漢明、黃華堂、王淑美、陳柏豪、薛沄喬、薛汶淑、黃寶蒂、黃中本等10名書法好手參與，不少鄉親一早到場排隊索取，廟前熱鬧滾滾。

廟方今年馬年歲錢甫出爐，將在除夕開廟門發放7000枚給結緣信眾，現場還有提供熱湯圓。方一峰表示，今年農曆春節推出系列活動，有除夕晚上11時15分起的開廟門、插頭香、迎新春、領歲錢、過平安橋等。

除夕發歲錢向來是是慶安宮年度盛事，每年吸引數千信眾排隊，就是要領歲錢保平安和作為錢母。廟方也收藏舊版12位值年千歲歲錢，供信眾典藏收集，每盒2000元。

慶安宮總務組長許語宸說，新出爐馬年歲錢製作1萬1000枚，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等，今年將發放7000枚歲錢，值年千歲爺為薛千歲。

此外，慶安宮主委黃勝家更加碼發放發財金7萬6000元，有760個歲錢紅包藏著100元紙鈔發財金，讓信眾祈求馬年好運一整年。

台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等。記者謝進盛／攝影
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等。記者謝進盛／攝影
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，慶安宮總幹事方一峰（左）、副總幹事謝武昌展示新版歲錢。記者謝進盛／攝影
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，慶安宮總幹事方一峰（左）、副總幹事謝武昌展示新版歲錢。記者謝進盛／攝影
春節將至，台南市西港區慶安宮今在廟前辦理贈春聯活動，邀請10名書法好手現場揮毫。記者謝進盛／攝影
春節將至，台南市西港區慶安宮今在廟前辦理贈春聯活動，邀請10名書法好手現場揮毫。記者謝進盛／攝影
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等。記者謝進盛／攝影
台南西港慶安宮馬年歲錢出爐，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等。記者謝進盛／攝影

農曆過年 春節 馬年 台南 除夕
