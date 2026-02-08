2026大掃除必看！最難斷捨離十大類清單

今年斷捨離又卡關了嗎？

每到大掃除，很多人都會發現，原本打算清掉的東西，最後又被默默放回原位，心裡想著「下次再說」。整理花了時間，空間卻沒有真的變清爽，留下來的物品和去年差不了多少。

問題往往不在於不肯整理，而是總會卡在幾種特定物品上。它們稱不上垃圾，卻早已不再符合現在的生活節奏，於是一次次被放回原位，也讓混亂持續存在。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理近兩年網路上「大掃除、斷捨離、整理、捨不得丟」相關討論聲量，歸納出最難被淘汰、也最容易卡關的十大物品類型。

No.10 外出用品與隨身物品類

示意圖／Gemini

外出用品的堆積往往發生在不知不覺之間，等到整理時才發現，實際常用的物件其實並不多。原因是這類物品使用頻率不低，所以被自然地集中在生活動線附近，因此在整理時較少被優先檢視。許多人在清理玄關或抽屜時才發現，這一區的東西隨時間慢慢增加，卻很少真正被篩選過。雨傘、包包、票卡、折價券、會員卡與安全帽，都是討論中經常被提到的項目，數量往往超出日常實際使用需求。

有網友分享，自己改用容量較小的包包後，便不再習慣把各種票券與卡片全部帶在身上，也更容易及早整理與處理過期項目。家事達人陳映如近期也在社群分享秘訣，許多人在整理時才發現折價券或點數已經過期，其實可以依優惠期限把票券直接夾在月曆上，每天查看日期時就能順勢提醒自己使用，減少遺忘與浪費的情況發生。

No.9 情感紀念類

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

不少人會選擇先略過被收在箱子或抽屜深處的照片、手寫卡片、畢業紀念冊、獎狀，以及親人遺物或前任留下的物品，因為這些物件承載的往往不只是實體本身，而是與特定人生階段緊密相連的記憶。有網友說明，親人的遺物留在身邊，彷彿他們仍在生活裡陪伴著自己，也因此難以下決定是否放手；而前任送的禮物，有時則被默默收在床底下，成為不願主動提起的一部分。

社群討論中常出現「不是捨不得這個物品，是不知道該怎麼面對那段回憶」。有人形容，每次整理到這裡，就會突然想休息一下，最後再把東西原封不動地收回去。

No.8 數位資料類

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

看不到的混亂，其實最難整理。手機相簿、檔案資料、Email訂閱、App與雲端空間，不會占據實體位置，也不影響日常動線，因此往往在整理時被放到最後。許多人直到儲存空間不足或搜尋檔案變得困難時，才意識到這些數位資料早已累積到難以管理的程度。

數位斷捨離已成為現代人的共同課題，手機裡動輒上萬張照片、Gmail信箱堆滿看不完的訂閱信，雲端空間用盡後便選擇加購容量，成為常見情況。不少人坦言，最困難的不是操作，而是不確定刪除後是否會後悔，於是資料越存越多，整理計畫也一再延後。

No.7 運動用品類

運動器材與健身用品，多半被收在角落、床下或儲藏櫃裡，不一定經常被使用。瑜珈墊、啞鈴、彈力帶、球拍，以及運動服、運動內衣與運動短褲等裝備，常是在一段時間密集使用後逐漸被擱置，直到整理時才重新被注意到。如果是常報名路跑賽事的跑者，更可能累積不少賽事贈送的跑步背心與完賽T，久而久之在衣櫃中占據不少空間。

有網友分享請居家整理師到府協助的經驗，其中整理師協助她斷捨離許多已經穿不到的運動裝備，整理後衣櫃空間明顯寬敞不少，也讓她重新意識到這類物品在日常生活中的實際使用比例。

No.6 書籍與文件資料類

這類物品通常會被歸類整齊，不像其他雜物那樣顯得凌亂，因此在整理時往往被先略過。書櫃裡的資料、抽屜中的說明書與帳單，看起來都有明確用途，即使多年沒有再翻閱，也很少被優先處理，甚至還有人會添購收納盒或新的書櫃，專門安放這些紙本資料。

有名愛書人在Threads分享「看完的書放在書櫃就很滿足，儘管根本不會再翻閱了，也不願意斷捨離。」這段話引起不少共鳴，也反映出書籍與文件對許多人而言，不只是資訊載體，更是一種陪伴生活的存在，因此在整理時格外難以下決定。

No.5 廚具、餐具與容器類

餐具、容器、外送餐具與醬料包，常年佔據廚房各個角落，抽屜裡一打開就是塑膠湯匙、免洗筷與成把的調味包。多數人在整理時不會優先處理這一區，因為每一樣看起來都還能用，也沒有立即需要淘汰的理由。不少網友分享，家中長輩習慣把外送附贈的醬料與餐具留下，「以後一定用得到」成為最常見的理由，也有人抱怨，若動手清掉還可能被責備浪費，久而久之，這些小物件便在廚房角落越積越多。

No.4 贈品與包裝類

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

丟了會內疚，不丟會更煩，這樣的拉扯在整理贈品、紀念品、紙袋與包裝盒時特別明顯。旅遊帶回來的小紀念品、活動贈送的周邊商品，或是購買精品時留下的品牌紙袋與包裝盒，往往被收在櫃子或箱子裡。平時不太會注意，真正整理時才發現數量早已累積不少，也因為它們多半與特定回憶或場合有關，讓人難以下決定是否丟棄。

網友討論中常出現「這是出國帶回來的」、「紙袋留著之後也許用得到」的聲音，也有人分享，原本只是暫時留下，時間一久便默默堆在角落。這類物品通常不是使用頻率最高的存在，卻經常在整理時被一一翻出來檢視。

No.3 3C與電器類

故障家電、閒置3C、舊手機、舊電腦與各式線材，經常被收在抽屜或角落，成為整理時最容易被暫時略過的一類物品。許多人提到，舊iPhone、電話設備、延長線與行動電源即使多年未使用，仍會因為「也許還能用」或「可能修得好」而被留下，壞掉的充電線與電線也常因此持續累積。

網友形容，每次整理到3C時總會開始猶豫，「前面都丟得很順，看到這些就卡住」，結果往往是重新收回原位，等下一次整理時再度出現，也讓這類物品長期占據家中空間。

No.2 盥洗與清潔用品與耗材類

示意圖／Freepik

示意圖／ChatGPT

從討論聲量來看，洗髮精、沐浴乳、清潔劑、試用包與旅行備品，是網友在斷捨離時經常提到的項目，多數人會因為「還沒用完」而選擇暫時保留，也讓這些物品長時間累積在浴室角落或收納空間。也有不少網友坦言，自己其實早就看不下去家中長年囤積的盥洗用品與備品，卻礙於家人習慣或心態，一直沒有機會清理。

一名Threads網友2025年10月的貼文獲得廣大迴響，累積超過百萬次瀏覽、6.5萬人按讚以及2千多人轉發，內容提到「家裡爸媽都出門最爽的事情就是，把他們囤積的沐浴乳洗髮乳清出來丟掉，我花了40分鐘，有一瓶沐浴乳在我出生時就過期了，不丟掉是有什麼心事嗎」，吸引其他網友留言分享家中類似情況，例如「我阿嬤上個月給我一條1996年過期的藥膏，重點是那個藥膏她還有三條」，還有人笑稱「根本就可以叫那瓶沐浴乳哥哥」、「我們家有30歲的優碘，跟SARS流行的時候買的口罩，口罩差不多可以大學畢業了」，也讓這類消耗品長期堆積的現象再次成為討論焦點。

No.1 衣物與穿戴用品類

示意圖／Gemini

示意圖／Gemini

衣物、內衣褲、配件與鞋子，是本次調查中討論聲量最高的物品類型。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體統計，相關討論聲量達41,250筆，不僅排名第一，更是遙遙領先第二名5倍以上，顯示衣物始終是大掃除時最難跨過的一關。觀察討論內容可以發現，許多人明明知道衣櫃裡有長期未穿的單品，卻仍因價格、尺寸變化、或「也許哪天會用到」的想法而選擇留下，讓衣櫃逐漸累積出一種看似豐富、實際卻難以消化的混亂。

進一步觀察聲量來源可以發現，網路各大社群平台上，有不少人選擇將二手衣物轉售，或整理出那些長期穿不到的單品，希望藉此換回部分花費。然而更多討論仍圍繞在「明明知道不會再穿，卻還是丟不掉」的拉扯之間，甚至連少了一隻、始終配不成對的襪子，也因為覺得可惜而被保留下來。「有些衣服放了好幾年，卻一直期待自己有一天會再穿」、「當初花了不少錢，現在丟掉總覺得浪費」成為常見心聲，也讓衣物成為整理時最容易猶豫、也最難真正做出決定的一類物品。

專家觀察：斷捨離最難的是放下情感連結

為什麼明明知道用不到，斷捨離時還是很難說再見？對此，《網路溫度計DailyView》訪問家事達人陳映如，她觀察，多數人真正卡關的，其實不是不知道該丟什麼，而是放不下與物品連結的情感與記憶。她認為，斷捨離並不是一口氣清空，而是為生活建立更清楚的篩選標準，讓每一次整理都能更接近理想狀態。

當我們意識到某些物品已經完成它們在生活中的任務，也許就能慢慢接受，它們是時候離開了。在放手之前，試著感謝這段時間陪伴自己的物品，也感謝那個曾經需要它們的自己。

她建議，可以先為自己設定幾個「丟掉物品的準則」，幫助減少猶豫時間，例如：

・三年內沒有使用過的物品

・已過期或保存期限不明的物品

・損壞、變形或功能不佳的物品

・重複性高、數量明顯過多的物品

「捨不得」，往往是我們在斷捨離時最容易卡關的地方。但有捨，才會有得。當我們放下那些已經用不到的物品，得到的不只是更多空間與時間，也讓心獲得釋放。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月26日至2026年1月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

迎接2026馬年！網友推薦財務優化方法TOP 10 新年穩健提前佈局

清除雜物不再難！斷捨離＋垃圾代收 快速打造整潔居家環境

南門市場買什麼？10大類必吃必買經典 一站吃懂台北的老靈魂

懶人包／換季舊衣怎麼丟？全台回收管道與品牌回收一次看

九份、淡水全輸給它？2026馬年春節必逛老街TOP 10 冠軍突破兩千萬人次成最夯聲量王