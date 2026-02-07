日本青森睡魔進駐台灣燈會 打造巨型燈籠重現祭典文化

2026台灣燈會3月3日登場，今年首度邀請日本青森睡魔師團隊，打造「青森睡魔抵嘉」特色燈區，工作人員今在燈會場地布置，嘉義縣長翁章梁也到睡魔小屋參觀，與學生體驗製作巨型紙燈籠，3月7日將參與Team Taiwan大遊行，重現日本青森睡魔祭典文化，展現台日深厚情誼。

旅日作家下町貴族說，目前青森縣僅16名具資格的「睡魔師」，青森睡魔團隊2001年曾前往英國大英博物館，舉辦大型海外展演，此次來台策展是亞洲首例。台灣燈會邀請睡魔師諏訪慎、林廣海來台，是史上首次由2名現役睡魔師共同協力製作巨型睡魔燈籠，意義非凡。

縣府文觀局表示，台灣氣候潮濕多雨，不利紙燈籠維護，將睡魔燈籠展出場域規畫室內空間，以利保存與完整呈現細節，作品將結合台灣信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，以及台灣第一高峰玉山意象，打造充滿台灣特色的巨型睡魔燈籠。