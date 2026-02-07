馬年走春不塞車 桃園龍潭警：離開風景區盡量走替代路
桃園市龍潭警分局表示，農曆春節連假長達9天，為維護交通順暢，已盤點分析轄區往年交通繁忙路段，邀集高公局北區養護工程分局、公路局復興工務段及市府交通局等單位會勘及提出改善措施，希望民眾不受塞車之苦，開心過年。
警方表示，龍潭區位於大龍門觀光廊帶，有小人國、六福村主題遊樂園、龍潭觀光大池、石門水庫及龍元宮等多處熱門景點，預估春節連假將吸引大量遊客，建議前往小人國及六福村遊樂園區的遊客，離場時改走中原路，北上銜接龍潭交流道或南下銜接關西交流道，避開壅塞路段。
另石門水庫周邊會調整進出動線，請民眾依現場標示及工作人員指引行駛，來時自坪林、中線及高線等收費站均可進入園區，但是往中線及高線收費站道路路幅狹小，請勿違規停車，離場時建議民眾改走龍源路經中豐路（台3線）北上或南下，避免經由高原交流道離開，以壅塞困在車陣。龍潭警分局分局長施宇峰呼籲，民眾出遊前先行下載「高速公路 1968」及「桃園輕鬆GO」APP，提前掌握路況資訊並妥善規劃行車路線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。