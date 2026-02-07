馬年走春不塞車 桃園龍潭警：離開風景區盡量走替代路

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警方提醒春節走春的遊客離開風景區時，盡量走替代道路，避免塞在高原交流道前。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方提醒春節走春的遊客離開風景區時，盡量走替代道路，避免塞在高原交流道前。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局表示，農曆春節連假長達9天，為維護交通順暢，已盤點分析轄區往年交通繁忙路段，邀集高公局北區養護工程分局、公路局復興工務段及市府交通局等單位會勘及提出改善措施，希望民眾不受塞車之苦，開心過年。

警方表示，龍潭區位於大龍門觀光廊帶，有小人國、六福村主題遊樂園、龍潭觀光大池、石門水庫及龍元宮等多處熱門景點，預估春節連假將吸引大量遊客，建議前往小人國及六福村遊樂園區的遊客，離場時改走中原路，北上銜接龍潭交流道或南下銜接關西交流道，避開壅塞路段。

另石門水庫周邊會調整進出動線，請民眾依現場標示及工作人員指引行駛，來時自坪林、中線及高線等收費站均可進入園區，但是往中線及高線收費站道路路幅狹小，請勿違規停車，離場時建議民眾改走龍源路經中豐路（台3線）北上或南下，避免經由高原交流道離開，以壅塞困在車陣。龍潭警分局分局長施宇峰呼籲，民眾出遊前先行下載「高速公路 1968」及「桃園輕鬆GO」APP，提前掌握路況資訊並妥善規劃行車路線。

農曆過年 春節 馬年 桃園 連假 塞車 高公局 高速公路
