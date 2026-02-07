春節不打烊 國道服務區駕駛休息室每次限用2小時

快訊

中央社／ \台北7日電

為降低疲勞駕駛事故發生，高公局自民國100年10月以來在14個國道服務區設置駕駛人休息室，免費提供短暫休憩或沐浴，今年春節將比照平時，每次登記使用以2小時為限。

交通部高速公路局曾在71及72年間設置「汽車駕駛人休憩中心」，每次使用僅收象徵性費用，由高公局職工福利委員會負責辦理，但因收入與支出差距懸殊，經檢討後在80年11月停辦。

不過，為降低疲勞駕駛事故，高公局從100年10月起陸續在國道服務區重新設置駕駛人休息室。高公局表示，全台國道15處服務區，除石碇服務區因腹地及空間條件未設置外，其餘14處均有設置，經統計重新啟用至114年12月底止，使用人次達54萬。

高公局表示，觀察使用族群，國道1號屬商務或貨運旅次較多，貨車駕駛使用比率較高，而國道3號（如清水、西湖服務區等）則是旅遊族群較多，除職業駕駛外，也常見家庭出遊民眾利用空檔休息。

高公局業務組科長蔡欣宛告訴中央社記者，服務區經營廠商近年為提升服務品質，主動犧牲賣場空間，陸續設置提供各種不同功能的駕駛人短暫休息空間，獲得不少使用者正面回饋。許多大貨車司機會選擇在休息室洗澡，或短暫休息後再繼續送貨。

蔡欣宛表示，目前除了蘇澳服務區駕駛人休息室服務時間為上午8時至晚間6時，其餘13處都是24小時全天候服務，提供男女駕駛人休息室，部分還設淋浴間。憑駕照或其他證件至服務台登記（夜間洽超商店員）即可免費使用，為避免長時間占用而影響他人使用權利，使用時間為2小時。

蔡欣宛表示，目前4處駕駛人休息室另提供按摩椅，包括古坑、蘇澳、東山可免費使用或登記時索取代幣，僅清水服務區需付費。

不同服務區的駕駛人休息室在設施與空間規劃上略有差異，有的設置床鋪，有的則採用躺椅；部分休息室為獨立空間，也有僅以隔簾加以區隔的設計。蔡欣宛表示，西螺服務區因大貨車駕駛多，設有洗衣及烘衣設備，而湖口（南站）為獨立建築物，提供多達11張躺椅。

去年因應春節假期車潮及人潮，為提升各項公共服務及停車位周轉率，將駕駛人休息室使用時間縮短為上午8時至晚間8時，每次使用30分鐘，最多延長1次。蔡欣宛表示，實際觀察春節的貨運運送較少，使用率相對較低，因此今年春節使用條件和限制將比照平時辦理。

農曆過年 春節 馬年
相關新聞

馬年走春不塞車 桃園龍潭警：離開風景區盡量走替代路

桃園市龍潭警分局表示，農曆春節連假長達9天，為維護交通順暢，已盤點分析轄區往年交通繁忙路段，邀集高公局北區養護工程分局、...

兒童新樂園春節好康 屬「馬」或姓「馬」遊客免費入園

農曆春節迎馬年，兒童新樂園推出「快樂加馬好事來」系列活動，大年初一到初六推出生肖、姓名專屬優惠，凡屬「馬」或姓名中含「馬...

春節趕飛機新選擇 機捷加開超早班次

春節將至，許多民眾會利用9天連假出國。桃園大眾捷運股份有限公司因應人潮，12日至22日加開機場捷運班次，推出台北往機場特...

台南春節垃圾清運調整出爐 除夕提早收運、初一至初三停收

歲末將至，配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，台南市環保局將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔周」，今天上午於安平國中舉辦...

買錯招厄運！春節最強招財花卉 購買時機、布置擺設一文全收錄

農曆春節是華人最重要的節慶之一，家中擺放花卉象徵「迎春納福」、「添喜氣」與「招財進寶」。選擇適合的花卉不僅美化居家環境，也承載了祝福與好運的寓意。然而，某些植物在習俗中可能有不利象徵，建議避免擺放，以免壞了好運勢。「聯合新聞網」整理適合與不適合春節的花卉選擇、購買時機、布置重點，供讀者參考。

除夕圍爐必吃哪一道？網友點名十道「年夜飯菜色」團圓過好年

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年夜飯菜色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大年夜飯菜色有哪些。

