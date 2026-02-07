兒童新樂園春節好康 屬「馬」或姓「馬」遊客免費入園

農曆春節迎馬年，兒童新樂園推出「快樂加馬好事來」系列活動，大年初一到初六推出生肖、姓名專屬優惠，凡屬「馬」或姓名中含「馬」字的遊客，可享免費入園，讓好運從新年第一天就開始，另有闖關抽Switch 2等驚喜好康。

兒童新樂園2月7日至8日暖身活動「馬年兒童臉部彩繪」率先登場，7日還有免費報名的「春聯拓印DIY」活動。2月14日至3月3日購買「一日樂Fun券」即贈限定明信片1張，遊客可前往遊客中心體驗套印，手作年味滿滿的馬年賀卡。

限定活動為2月17日初一至19日初三，凡臨櫃購買2張「一日樂Fun券」者，不必等抽獎，即可直接獲得限量馬年福袋，內容包含知名零食包、牙刷組、護膚用品、乳酸飲料等實用好禮。另有園區內快閃拜年活動，上午9點尋寶隊小隊長、財神爺率先揭開序幕，10點麻吉貓萌力登場，11點30分3位人氣角色壓軸合體，陪伴小朋友互動合照。

2月17日初一至22日初六，凡生肖屬「馬」或姓名中含「馬」字的遊客可享免費入園，遊樂設施另行收費；姓氏為「馬」者購買「一日樂Fun券」享5折優惠，名字含「馬」字者享8折優惠。

活動期間，12歲以下遊客可至遊客中心領取每日限量2026張的闖關卡，完成4項指定遊具體驗及1次園內消費集章後，即可參加抽獎，獎項有Switch 2、兒童數位相機等。「台北捷運Go」App會員出示會員畫面，可領取餐飲優惠，且有機會抽中福容大飯店住宿券。