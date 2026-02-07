聽新聞
0:00 / 0:00
春節趕飛機新選擇 機捷加開超早班次
春節將至，許多民眾會利用9天連假出國。桃園大眾捷運股份有限公司因應人潮，12日至22日加開機場捷運班次，推出台北往機場特早直達加班車，歡迎民眾多加利用。
桃捷公司表示，機捷最早發車時間為清晨6時，後來逐步加開清晨5時30分班次，此次因應春節早班飛機旅客需求，12日至22日連續11天加開清晨5時從A1台北車站發車的直達車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院、A12機場第一航廈和A13機場第二航廈，全程約41分鐘。
配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早在清晨4時30分開站，A1市區預辦登機服務也同步提早服務，A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前至清晨5時開站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。