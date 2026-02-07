快訊

春節趕飛機新選擇 機捷加開超早班次

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
機場捷運因應出國人潮，12日至22日加開清晨5時台本到桃園國際機場班次。記者陳俊智／攝影
機場捷運因應出國人潮，12日至22日加開清晨5時台本到桃園國際機場班次。記者陳俊智／攝影

春節將至，許多民眾會利用9天連假出國。桃園大眾捷運股份有限公司因應人潮，12日至22日加開機場捷運班次，推出台北往機場特早直達加班車，歡迎民眾多加利用。

桃捷公司表示，機捷最早發車時間為清晨6時，後來逐步加開清晨5時30分班次，此次因應春節早班飛機旅客需求，12日至22日連續11天加開清晨5時從A1台北車站發車的直達車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院、A12機場第一航廈和A13機場第二航廈，全程約41分鐘。

配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早在清晨4時30分開站，A1市區預辦登機服務也同步提早服務，A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前至清晨5時開站。

機場捷運因應出國人潮，12日至22日加開清晨5時台本到桃園國際機場班次。記者陳俊智／攝影
機場捷運因應出國人潮，12日至22日加開清晨5時台本到桃園國際機場班次。記者陳俊智／攝影

農曆過年 春節 馬年
