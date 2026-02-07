台南春節垃圾清運調整出爐 除夕提早收運、初一至初三停收

歲末將至，配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，台南市環保局將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔周」，今天上午於安平國中舉辦誓師大會，由市長黃偉哲帶領安平區13里、社區環保志義工近300人分頭打掃環境，乾淨迎馬年。

環保局長許仁澤提醒，年終家戶大掃除，除夕前一周更是達最尖峰，今年2月16日(星期一)除夕當天加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6時止，讓清潔隊員可以回家吃年夜飯。2月17日至19日(初一至初三)全市停收垃圾。2月20日(初四)恢復正常清運，重點區則於白天加開班次。詳情可至台南市政府環保局網站查詢或洽在地清潔隊。

此外，民眾可善用「台南環保通」APP查詢垃圾車動態及預約大型家具清運，並於春節停收垃圾期間勿隨意棄置垃圾，同時記得清除積水容器，防範病媒蚊孳生。

黃偉哲在誓師後與環保志工一同進行社區清掃，提醒民眾注意清理水溝蓋、騎樓與道路交界處的菸蒂，並感謝清潔隊員年前繁忙期間的辛勞，

黃偉哲表示，國家清潔周啟動，象徵新年的腳步近了。感謝長年守護市容的清潔隊員，正因有第一線同仁與志工的辛勞付出，台南才能以最整潔、宜居的面貌迎接返鄉遊子與觀光人潮。

黃偉哲表示，環境清潔不僅關乎市容，更是疾病防治的關鍵，近期其它地區突發鼠疫，台南市環保局已於最短時間內配發老鼠藥至各區加強預防，也提醒市民除舊佈新之餘記得清除積水容器，如有協助清運大型傢俱需求，務必儘早預約以免塞車。